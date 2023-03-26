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    有詭？機車騎偏還偷瞄 警攔查統統上銬……原來都是通緝犯

    員警見機車越騎偏刻意閃躲攔查。（警方提供）

    員警見機車越騎偏刻意閃躲攔查。（警方提供）

    2023/03/26 10:05

    〔記者許國楨／台中報導〕在台中市南屯區某工地擔任工頭及員工的兩名男子，22日上午騎車雙載準備上工途中，見對向巡邏員警，因為心虛，除機車越騎越偏刻意閃躲，眼神飄移還不斷偷瞄，此舉反引起員警注意攔查，赫然查出兩人都是通緝犯，當場逮捕上銬雙雙解送歸案。

    台中市第四分局南屯派出所警員王家強，當天上午巡經南屯區五權西路二段與永春東七路口時，見對向一輛雙載機車後座男乘客神色慌張，眼神飄移不定不斷偷瞄，而騎車男子表情雖故做鎮定，但機車卻是越騎越偏還企圖鑽入附近巷弄，詭異舉動立即引起王員注意，直接迴轉加速後上前攔查。

    這一查果然查出兩人都有詭，原來騎車的43歲李男是毒品通緝犯，後座的51歲葉男也因涉不能安全駕駛案遭通緝中，兩人當下面面相覷，驚呼「原來我們都被通緝」，經查，李男及葉男係工地小包商的工頭及員工，當時騎車雙載準備到永春東七路上的工地上工，沒想到都被通緝的兩人心虛，各自呈現詭異動因而被員警察覺識破。

    警方隨後將兩人上銬逮捕帶回警所，訊後雙雙解送歸案；第四分局長李建興呼籲，警方全力維持治安，針對犯罪熱點區域將持續加強巡邏，強化可疑人車盤查，防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。

    結果騎車雙載的兩名男子都是通緝犯。（警方提供）

    結果騎車雙載的兩名男子都是通緝犯。（警方提供）

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