男身背7條通冒用雙胞胎弟弟身分 逃亡700多天因這特徵破功

身背7案通緝的甘男逃亡700多天，遇警冒用雙胞胎弟弟身分應訊，因右臉的一顆痣破功，被眼尖女警識破逮捕。（圖由民眾提供）

2023/03/22 15:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大偵六隊查緝毒品案，前往林園一間民宅查訪搜索時，發現寄住的甘姓男子神色慌張，查詢身分時，甘男謊報雙胞胎弟弟的身分，被眼尖女警識破，比對相關資料圖像，察覺甘男的右臉有一顆痣，但弟弟的照片並沒有痣，原來他是身背7案通緝的雙胞胎哥哥，已經逃亡700多天，警方除將押解歸案，同時採尿送驗。

刑大今指出，偵六隊偵辦毒品案赴林園區民宅搜索時，發現甘姓男子自屋內逃竄而出，隨即圍捕制伏，甘男因涉及5件詐欺案，以及妨害公務、過失傷害各1案，遭高雄、台南、屏東等院檢通緝，他竟偷偷背下雙胞胎弟弟的身分證字號，再謊報給警方查對，企圖逃避警方的追緝。

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女警清查比對甘男身分時，發現他右臉有一顆痣，跟胞弟本尊特徵不符，謊報雙胞胎弟身分秒被眼尖女警識破，查出他的真實身分，竟是背負7項罪名的通緝犯，已經逃亡700多天，終插翅難飛落網。

據了解，甘姓男子7條通緝罪名中，就有5案是詐欺案類，妨害公務、過失傷害各1案，陸續被橋頭地院、4個地檢署（屏東地檢、橋頭地檢、高雄地檢、台南地檢）發布通緝，其中，被橋頭地檢署發布了2件詐欺案通緝，甘男逃亡近2年，最後還是逃不過刑大手裡，他嘆氣拭淚說「該面對了」。

甘男表示，前年4月間就因詐欺罪名，陸續被5個法院及地檢署通緝中，期間為躲避檢警緝捕四處藏匿，已逃亡將近2年，警方查出他於2018年至2020年間，曾使用假名詐騙被害人購車繳付車貸，或變造里程數兜售中古車，後來淪為詐欺集團車手，警方今天將他解送歸案。

身背7案通緝的甘男逃亡700多天，遇警冒用雙胞胎弟弟身分應訊，因右臉的一顆痣破功，被眼尖女警識破逮捕。（圖由民眾提供）

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