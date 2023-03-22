警凌晨查違停竟發現通緝犯 還循線追出毒品案

警方查扣大批化學原料及設備。（記者吳昇儒攝）

2023/03/22 15:20

〔記者吳昇儒／新北報導〕42歲葉姓男子今日凌晨駕車前往新北市汐止區某倉庫前，準備搬運物品，因違停被警盤查，發現其通緝犯身分。警方往屋內看去，發現還有一名范姓男子疑似準備施用毒品，桌上擺有安非他命、海洛因，且倉庫內堆滿液態原料及工具，不排除有製造違禁品的可能。隨即將兩人帶回偵訊，並對該批原料進行檢測，全案將朝毒品案件偵辦。

新北市汐止警分局員警今日凌晨4時13分巡邏行經茄苳路某民宅前，發現有一輛廂型貨車違規停放在紅線上，便向前盤查貨車司機。葉姓司機向警方表示，自己是來搬運東西，才會將車輛停放在紅線上。

請繼續往下閱讀...

未料，經比對之後發現，葉姓司機因觸犯毒品案件，本月14日就已經被桃園地方法院發布通緝，隨即將其逮捕。

警方發現有另一名48歲范姓男子在屋內，進入查看後驚見桌上竟有安非他命0.63公克及海洛因0.43公克，便逮捕范男，查扣兩包毒品、殘渣袋及吸食器等證物。

另更在現場發現多桶化學原料及攪拌器等物品，其中一項還驗出有4-甲基甲基卡西酮的反應。偵辦人員不敢大意，當場查扣多桶原料及相關設備，將持續追查幕後是否有大型製毒工廠。

據悉，警方初步調查，該處是葉男承租，用來當作倉庫，但偵訊時他卻否認，持有該批液態原料；而該批化學原料、設備是要搬走，還是準備在該處製造違禁品，則待進一步釐清。

警詢後，依違反毒品危害防制條例將范男移送士林地檢署偵辦，另葉姓男子則送往桃園地方法院歸案，並持續追查原料來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣屋內化學原料，並在某設備上檢驗出4-甲基甲基卡西酮。（記者吳昇儒攝）

偵查隊副隊長沈政吉協助將查扣的設備搬運上車，運回分局檢驗。（記者吳昇儒攝）

警方在屋內搜扣化學原料及設備。（記者吳昇儒攝）

警方查獲注射器、吸食器及毒品安非他命、海洛因。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法