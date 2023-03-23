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    女遭通緝犯前男友跟騷急求救 台中警開8槍圍捕2警負傷

    陳女被前男友跟騷急衝警所求救。（警方提供）

    陳女被前男友跟騷急衝警所求救。（警方提供）

    2023/03/23 10:41

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子今天凌晨返家途中，驚覺被羅姓前男友跟騷，急衝警所報案求救，警方查出羅男是通緝犯，隨後發現羅男車子準備盤查羅男立即開車逃逸，警方搜尋攔截時羅男拒絕受檢駕車衝撞，警方情急下共開8槍制止還造成2名員警受傷，但羅男仍逃逸目前警方正持續圍捕中。

    經查，從事服務業的55歲陳女，今天凌晨2時許自南屯區上班地點下班，準備開車返回北屯區住處，途中發現被一輛可疑福斯自小客跟蹤起戒心，隨後辨視出正是59歲的羅姓前男友所駕駛，立即直衝住處附近的第五分局松安派出所求助，表示遭到前男友跟騷。

    警方查詢羅男身分是槍砲及毒品通緝對象，並根據陳女提供車號，發現車子竟停在警所對面巷口前往盤查，羅男見狀駕車逃逸，警方立即兵分二路搜尋，隨後在興安路二段142巷內發現羅男車輛，以巡邏車攔截，羅男停車假意配合，趁員警下車之際突加速行駛，壓傷詹姓警員。

    另名孫姓警員見狀以警棍破窗並朝車內噴辣椒水欲阻止逃逸，但右手遭犯嫌行駛之車輛玻璃割傷，為避免羅嫌造成更大傷害，孫員顧不得已負傷掏槍擊發6槍，其餘2名員警則各開1槍朝羅嫌車輪射擊欲制止衝撞但羅仍逃逸，警方發動攔截圍捕，凌晨3時許在太原路近環中東路一帶發現福斯自小客，但羅嫌已棄車逃逸。

    警方目前正擴大調閱監視器持續追捕中，圍捕過程中兩名受傷員警送醫治療，其中詹員經檢傷腳骨裂及手受傷，需手術住院，分局已前往慰問，幸無生命危險。

    警方發現羅嫌的福斯自小客車，但他已棄車逃逸。（警方提供）

    警方發現羅嫌的福斯自小客車，但他已棄車逃逸。（警方提供）

    詹員腳骨裂及手受傷。（警方提供）

    詹員腳骨裂及手受傷。（警方提供）

    孫員手部被玻璃割傷。（警方提供）

    孫員手部被玻璃割傷。（警方提供）

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