查獲毒販一併查獲製毒工廠 斷幫派金脈持續溯源

新北警淡水分局逮獲林姓毒販瓦解幫派據點、分裝工廠，將林姓、羅姓兩名毒蟲送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/24 19:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警淡水分局接獲情資，查獲林姓毒販販售毒咖啡包、6萬餘元犯罪所得，一併溯源到藏身的工廠搜索，再查獲羅姓共犯，359包讀咖啡包等大批毒品，警方調查，這處製毒工廠為黑幫經營，警方透過清源2.0及友善通報網掌握出入份子複雜，確認為幫派據點後一舉瓦解，除依毒品條例送辦，將持續溯源追查幕後集團。

據了解，警方近來打擊黑幫，接獲情資發現位於淡水山區的一間工廠出入分子複雜，疑為幫派據點，執行清源2.0專案又獲得熱心民眾友善通報情資，掌握林姓毒販曾出入該處，警民密切聯繫，順利逮獲20歲林姓毒販及22歲羅姓同夥涉嫌製毒、販毒，瓦解該幫派據點，斷絕黑幫金流。

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警方共在林嫌、製毒工廠共查獲一包卡西酮粉末、389包卡西酮毒咖啡包、2包大麻、8包愷他命等毒品，分裝工具，將林、羅2嫌依違反毒品條例送辦。

淡水警分局表示，「清源專案2.0」及「社區警政再出發」是運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，以主動發掘並清除犯罪根源，警方將打擊隱藏在日常生活中的犯罪，特別是危害身心巨大的毒品犯罪，強力掃蕩毒品，斷絕來源，有效達成淨化治安環境，確保社會安寧。

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新北警淡水分局逮獲林姓毒販瓦解幫派據點、分裝工廠，將林姓、羅姓兩名毒蟲送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

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