為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    參加明仁會春酒高調炫耀！設局買毒「黑吃黑」 花蓮分會5成員落網

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕。（花蓮警分局提供）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕。（花蓮警分局提供）

    2023/03/24 12:53

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市邱姓男子疑不滿外地的藥頭插旗花蓮地盤，佯裝購買大量毒品交易把存貨全部搶走，還拘禁藥頭寫悔過書，花蓮警方發現邱男月初曾高調參加竹聯幫明仁會春酒，還貼在社群炫耀，持拘票把邱男等5人全拘捕到案，其中還有未成年學生，依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送法辦，邱男遭法院羈押獲准。

    花蓮警分局今指出，23歲邱姓男子參加竹聯幫明仁會，日前以購買毒品彩虹煙為由，誘騙江姓被害人由桃園地區攜帶彩虹煙毒品至花蓮地區販賣，邱男隨即指揮旗下數名成員持刀恐嚇、私行拘禁被害人，期間並以毆打、凌虐手法黑吃黑毒品，另為脫免刑責並脅迫被害人書寫悔過書坦承販賣毒品不法犯行。

    花蓮分局獲報後隨即組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦，21、22日持拘票及搜索票於花蓮市、吉安鄉等地同步拘提涉案邱姓男子及旗下明仁會花蓮分會成員共5人到案，於相關處所搜扣開山刀等刀械及毒品咖啡包、梅片、大麻、安非他命、K他命及被害人遭黑吃黑之彩虹菸煙等大批毒品、犯罪工具物證。

    警方調查發現，邱姓男子涉嫌以通訊軟體群組動員旗下成員參加竹聯幫明仁會本月6日在台北舉行的春酒，宴後邱姓犯嫌並將參加春酒相片上傳個人社群網站炫耀，群組成員還包含未成年學生，全案調查後依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦，邱男經檢察官向法院聲押獲准。

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案
    2023/03/17 12:40

    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案
    黑幫春酒效應！明仁會萬華分會被剿 3核心幹部羈押
    2023/03/17 09:23

    黑幫春酒效應！明仁會萬華分會被剿 3核心幹部羈押

    提升財富格局！錢進南科 就選悦揚
    竹聯明仁會高調春酒效應 新北警連5天強勢臨檢
    2023/03/12 23:02

    竹聯明仁會高調春酒效應 新北警連5天強勢臨檢
    黑幫假富二代夜店設局 正港富二代被逼拍自慰片
    2022/11/18 18:44

    黑幫假富二代夜店設局 正港富二代被逼拍自慰片
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播