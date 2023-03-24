參加明仁會春酒高調炫耀！設局買毒「黑吃黑」 花蓮分會5成員落網

花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕。（花蓮警分局提供）

2023/03/24 12:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市邱姓男子疑不滿外地的藥頭插旗花蓮地盤，佯裝購買大量毒品交易把存貨全部搶走，還拘禁藥頭寫悔過書，花蓮警方發現邱男月初曾高調參加竹聯幫明仁會春酒，還貼在社群炫耀，持拘票把邱男等5人全拘捕到案，其中還有未成年學生，依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送法辦，邱男遭法院羈押獲准。

花蓮警分局今指出，23歲邱姓男子參加竹聯幫明仁會，日前以購買毒品彩虹煙為由，誘騙江姓被害人由桃園地區攜帶彩虹煙毒品至花蓮地區販賣，邱男隨即指揮旗下數名成員持刀恐嚇、私行拘禁被害人，期間並以毆打、凌虐手法黑吃黑毒品，另為脫免刑責並脅迫被害人書寫悔過書坦承販賣毒品不法犯行。

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花蓮分局獲報後隨即組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦，21、22日持拘票及搜索票於花蓮市、吉安鄉等地同步拘提涉案邱姓男子及旗下明仁會花蓮分會成員共5人到案，於相關處所搜扣開山刀等刀械及毒品咖啡包、梅片、大麻、安非他命、K他命及被害人遭黑吃黑之彩虹菸煙等大批毒品、犯罪工具物證。

警方調查發現，邱姓男子涉嫌以通訊軟體群組動員旗下成員參加竹聯幫明仁會本月6日在台北舉行的春酒，宴後邱姓犯嫌並將參加春酒相片上傳個人社群網站炫耀，群組成員還包含未成年學生，全案調查後依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦，邱男經檢察官向法院聲押獲准。

花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

花蓮市邱姓男子參加竹聯幫明仁會春酒高調炫耀，還涉嫌搶毒品，遭花蓮警方逮捕，起出作案工具跟毒品一批。（記者王錦義攝）

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