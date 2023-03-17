黑幫春酒效應！明仁會萬華分會被剿 3核心幹部羈押

竹聯幫明仁會萬華分會街頭聚眾鬥毆。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/17 09:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會萬華林姓分會長，涉嫌長期經營網路賭博，並結合地下錢莊暴力討債，遇無力清償者，動輒毆打成傷還追打到醫院。台北市刑警大隊掃黑專責組，將林嫌等8人檢肅到案。其中，林姓、徐姓和邱姓等人均為仁堂核心幹部，日前並曾參加在萬豪酒店的幫派餐敘，訊後俱被檢察官羈押。

據了解，竹聯幫仁堂明仁會近年涉嫌多起社會暴力事件，日前又在萬豪酒店高調舉辦春酒，展示名車、辣妹迎賓，營造黑幫豪奢排場，壯大聲勢，引發國內社會各界側目，更成為檢警重點掃黑的頭號對象。

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北市刑大偵三隊掃黑專責組，是月前獲知雙北地區有多起暴力及擄人事件，皆與竹聯幫仁堂明仁會萬華分會有關，便根據對方活動地點與案發地點，與中山分局、萬華分局組成專案小組深入追查。

警方跟監蒐證，25歲林嫌對外以明仁會萬華分會會長自居，租賃北市獅子林大樓三樓作為據點，多次指揮幫眾從事暴力鬥毆及恐嚇犯行。年紀輕輕的他，靠著不法利益便坐擁永和中正路上的千萬豪宅，駕駛數百萬元賓士車，甚至連旗下小弟有的也開著愛快羅密歐進口車，以致林嫌在幫內聲勢鵲起。

警方調查，林嫌月前為爭奪網路賭博利益催討債務，指揮成員到新北市強行押走被害人，並以球棒、鐵條、逼下跪還債，造成對方頭部、身體多處撕裂傷和瘀青，甚至於對方就醫時，還率眾到醫院圍堵，持辣椒水對聞訊趕到的被害人父親臉部噴灑，當場亮出明仁會名號，使對方心生畏懼。

案經專案小組蒐證，鎖定以林姓分會長為首的8人，15日清晨動員大批警力，逮捕林嫌等人到案，其中林姓、徐姓、邱姓等3名犯嫌，更曾高調至萬豪酒店參加幫派春酒，公然挑戰公權力。

警方同時在對方活動據點，查扣賓士、豐田阿發車各1輛、愷他命及大麻、各式刀械、鎮暴槍1支、模型長短槍、鐵錘、各式鋁鐵棒、辣椒水、討債布條1幅、催款單、行動電話8支、帳冊1批、點鈔機1台、贓款新臺幣3萬2000元等證物。

警方表示，明仁會萬華分會從事毒品、討債、賭博等多角化產業，全案詢後將8人依涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，其中林姓、徐姓和高姓3名犯嫌羈押禁見獲准。

竹聯幫明仁會萬華分會林姓分會長等8人被移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

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