鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案

警政署針對黑幫高調辦春酒執行專案掃蕩行動，署長黃明昭今赴刑事局聽取首波查緝成果的相關個案說明。（記者邱俊福攝）

2023/03/17 12:40

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會以跑車、旗袍妹高調舉辦春酒方式，彼此串聯，公然挑戰公權力，警政署自本月8日起執行一個月的專案約制掃蕩行動，主要鎖定明仁會進行清剿，今首波成果公布，共查緝各黑幫分子109人到案，當中參與春酒的明仁會萬華分會長林易樺，因涉嫌指揮幫眾押人，並以球棒、鐵條與逼下跪討債，將被害人打得傷痕累累送醫，跟其幫眾等8人遭檢肅，檢方訊後將林嫌與2幫眾聲押禁見獲准。

警政署署長黃明昭強調，專案行動目的在約制黑道不得公開從事幫派活動彼此串聯，目前對這些參與春酒的幫派分子，已責由刑事局、北市警局組專案小組持續深入偵蒐不法事證及金流來源，全面清剿不法犯罪，並呼籲國內飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派的作為。

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此次專案行動以第三方警政將幫派依附處所聯合稽查，函請裁處156案，掃黑部分查獲幫派分子109人，其中竹聯幫33人（含明仁會18人）、天道盟10人、太陽聯盟12人；打詐部分查獲詐欺集團76件、犯嫌283人，查扣1300多萬元。緝毒部分查獲案件717件、766人，肅槍部分查獲槍砲案件29件、30人，查扣各式槍枝37枝、改造槍械場所1處。

另對黑道幫派即將舉辦春酒等大型餐宴，約制取消9場次，其中以竹聯幫6場次為最多，迄至目前為止，未有黑道幫派再藉春酒名義舉辦公開活動。

破獲重大案件部分，明仁會萬華分會長24歲林易樺，涉嫌從事毒品、暴力討債與網路賭博，去年4月間為向邱姓被害人催討25萬元債務，指揮成員將被害人約出強押上車，先帶往新北市蘆洲區一間工廠空地，糾合10多名幫眾，分持球棒、鐵條圍毆，並逼下跪討債，致被害人頭部、手、腳多處撕裂傷。

林嫌將被害人送到醫院就醫時，被害人父親與2名叔叔到場，被林嫌幫眾持辣椒水對臉部噴灑，並嗆明仁會名號，威逼還債，行徑乖張。北市警局刑警大隊第三隊經蒐證後，本月15日清晨逮林等8人到案，查扣各式刀械、鎮暴槍、鐵錘、鋁鐵棒、辣椒水、討債布條與愷他命、大麻等毒品，訊後依組織犯罪、毒品與恐嚇取財罪嫌送辦。

新北市警局刑警大隊也破獲明仁會張姓成員，涉嫌組「靈骨塔詐騙集團」，經專案小組蒐證多時，本月14日逮張等5人送辦，經清查去年至今，至少10人受害，不法獲利近千萬元。另刑事局偵二大隊第一隊偵破太陽聯盟義陽會番姓副會長為首詐欺洗錢集團，番嫌指揮旗下成員於雙北地區成立控人轉帳水房，經多波搜索行動，逮番等12名成員到案，並營救2名遭監控的人頭帳戶，初估該詐欺洗錢水房自去年底成立至今不法獲利約4千萬元。

竹聯幫明仁會萬華分會長林易樺為首不法組織遭掃蕩，警方查扣各式刀械、鎮暴槍、鐵錘、鋁鐵棒、辣椒水、討債布條與愷他命、大麻等毒品大批贓證物。（記者邱俊福攝）

明仁會萬華分會長林易樺等８人被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

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