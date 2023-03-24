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    首頁　>　社會

    發大財！女移工轉行賣毒咖啡 每月匯25萬台幣回越南

    女移工武氏轉行賣「毒咖啡」，每月匯款25萬元回越南。（警方提供）

    女移工武氏轉行賣「毒咖啡」，每月匯款25萬元回越南。（警方提供）

    2023/03/24 10:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵一隊於本月18日，拘捕涉嫌販毒的越南女移工武氏，查扣57包毒咖啡，她原本是電子工廠的女工，月薪不到3萬元，她違反就業服務法，跑去卡拉OK店拉客人又涉嫌販毒，每月透過地下匯兌等管道，匯款25萬元台幣回越南，武氏否認販毒，宣稱「這些都是我自己要喝的」，依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

    台中市警察局今天（24日）公布警政署執行全國「第八波安居緝毒專案」，本月6日至20日止，針對幫派組織涉毒、潛藏社區的毒品犯罪，共查獲167件毒品案，拘提傳喚195人，其中，涉嫌製造、販賣、運輸共計115人，檢察官聲押41人，法院裁定准予羈押30人，至於查扣毒品部分，共查扣逾百公斤，其中，大麻植株16株、毒品咖啡包高達4080包。

    刑警大隊偵查第一隊本月16日，開始跟監涉嫌販毒的武氏，原是移工的武氏，3年半前由仲介安排到台灣，原在台中工業區內一家電子業的工廠擔任製造業技工，月薪不到3萬元，她可能認為賺錢太少，跑去當一家卡拉OK店（越南小吃店）的「經紀人」，介紹同鄉客人去消費、飲酒。

    台中市中區綠川、柳川水岸步道，假日常聚集許多移工休憩，警方上週六（18日）跟蹤發現，武氏拿著塑膠袋裝的毒咖啡包，沿著水岸步道，逐一與賞景的移工短暫談話，懷疑她於假日隨機向同鄉移工兜售毒品，現身將她逮捕，清查顯示，她涉嫌販毒時間可能逾1年，每月匯款25萬元台幣回越南，獲利恐逾200萬元台幣，全案依毒品危害防制條例移送中檢。

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    警方查扣57包毒咖啡。（警方提供）

    警方查扣57包毒咖啡。（警方提供）

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