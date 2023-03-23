男攜毒咖啡包違停路中 連嘆氣12次求情

陳男開車違停遭警攔查，過於緊張，多次又坐回駕駛座，還關上車門，由於行為怪異，遭警查出攜帶毒咖啡包。（民眾提供）

2023/03/23 09:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市39歲陳姓男子因心情不佳，在朋友介紹下吸食毒品，前天晚間他開車違停遭警攔查下車，過於緊張，多次又坐回駕駛座，還關上車門，且不斷哀聲嘆氣，由於行為怪異，警研判他攜帶違禁品，陳男自知難逃法網，主動交付放置排檔桿旁毒品咖啡包，警方訊後依毒品罪嫌送辦。

苓雅警分局民權路派出所警員許伯維，3月21日晚間7時巡經永康街時，發現一部白色轎車違規臨停於車道上阻礙交通，上前請駕駛陳男下車，配合盤查身分。

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員警經陳男同意，準備目視檢查車子時，陳男突然搶著坐進駕駛座上，讓站在車外的員警一頭霧水，員警發現陳男異常緊張，驚覺有異，要求陳男將車輛熄火，立即下車，不料陳男竟嘆氣後又再坐回駕駛座。

陳男怪異的行為，讓警方懷疑他可能攜帶違禁物，陳男最後自知難逃法網，主動交付放置於車內排檔桿旁的毒品咖啡包，經檢驗呈安非他命陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

陳男接受盤查時，不斷哀聲嘆氣，嘆氣次數更高達12次，原來陳男因心情不佳、在朋友介紹下吸食毒品而誤入歧途，事後非常後悔，頻頻向警方道歉，也承諾會戒除毒癮。

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