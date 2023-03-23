為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男攜毒咖啡包違停路中 連嘆氣12次求情

    陳男開車違停遭警攔查，過於緊張，多次又坐回駕駛座，還關上車門，由於行為怪異，遭警查出攜帶毒咖啡包。（民眾提供）

    陳男開車違停遭警攔查，過於緊張，多次又坐回駕駛座，還關上車門，由於行為怪異，遭警查出攜帶毒咖啡包。（民眾提供）

    2023/03/23 09:43

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市39歲陳姓男子因心情不佳，在朋友介紹下吸食毒品，前天晚間他開車違停遭警攔查下車，過於緊張，多次又坐回駕駛座，還關上車門，且不斷哀聲嘆氣，由於行為怪異，警研判他攜帶違禁品，陳男自知難逃法網，主動交付放置排檔桿旁毒品咖啡包，警方訊後依毒品罪嫌送辦。

    苓雅警分局民權路派出所警員許伯維，3月21日晚間7時巡經永康街時，發現一部白色轎車違規臨停於車道上阻礙交通，上前請駕駛陳男下車，配合盤查身分。

    員警經陳男同意，準備目視檢查車子時，陳男突然搶著坐進駕駛座上，讓站在車外的員警一頭霧水，員警發現陳男異常緊張，驚覺有異，要求陳男將車輛熄火，立即下車，不料陳男竟嘆氣後又再坐回駕駛座。

    陳男怪異的行為，讓警方懷疑他可能攜帶違禁物，陳男最後自知難逃法網，主動交付放置於車內排檔桿旁的毒品咖啡包，經檢驗呈安非他命陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    陳男接受盤查時，不斷哀聲嘆氣，嘆氣次數更高達12次，原來陳男因心情不佳、在朋友介紹下吸食毒品而誤入歧途，事後非常後悔，頻頻向警方道歉，也承諾會戒除毒癮。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    是在哈囉？男開車停路中拉K 見警敲窗嚇得從副駕逃離
    2023/01/07 10:47

    是在哈囉？男開車停路中拉K 見警敲窗嚇得從副駕逃離
    通緝犯紅線違停 被抓包車藏毒品、槍枝零件
    2022/05/20 12:39

    通緝犯紅線違停 被抓包車藏毒品、槍枝零件

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    車子違停盤查爆大案 起出10枚土製手榴彈、槍彈及毒品
    2021/11/03 12:45

    車子違停盤查爆大案 起出10枚土製手榴彈、槍彈及毒品
    違停引警盤查 一對男女被起出毒品
    2021/05/05 12:20

    違停引警盤查 一對男女被起出毒品
    3男1女車內爽開毒趴 結果因違停引警盤查全GG
    2018/09/27 16:32

    3男1女車內爽開毒趴 結果因違停引警盤查全GG
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播