車子違停盤查爆大案 起出10枚土製手榴彈、槍彈及毒品

警方查獲陳姓男子持有10枚土製爆裂物。（警方提供）

2021/11/03 12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子今天凌晨1點多駕車違規停放在桃園區南豐街旁，警方巡邏發現趨前盤查，意外發現車內有10枚土製爆裂物與毒品，已依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將他送辦；另，孫姓男子同樣因違規停車，警方盤查時起出47發子彈，已因違反槍砲彈藥刀械管制條例被送辦。

陳男（21歲）當時獨自駕車違規停車在南豐街，桃園市政府警察局保安警察大隊巡邏經過，準備趨前勸離，卻發現陳男的神情異常緊張，細細盤查後，在車內發現少許海洛因、71支彩虹菸，還有10枚土製爆裂物，另查獲他持有空氣槍與開山刀等。

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警方說，土製爆裂物是用高空煙火改造的，圓形的外觀頗像手榴彈，只要點燃引信，投擲後引爆，就可能傷人，懷疑他是準備用來尋仇或恐嚇他人。陳男對此全盤否認，僅供稱土製爆裂物都是撿來的。警方對他的說法持保留態度，將會持續追查陳男的土製爆裂物來源、是否有其他犯案動機等。

保安警察大隊今天凌晨2點多巡邏經過桃園區安東街，另發現孫男（32歲）違規停車，盤查後發現他持有47發子彈，警方說，孫男對子彈來源支吾其詞，已依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送桃園地檢署偵辦。

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警方查獲孫姓男子持有47發子彈。（警方提供）

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