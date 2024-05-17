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工廠屢違法挨罰判刑都不怕 72歲翁再犯被起訴

劉姓老翁經營織布、不織布合成作業工廠，涉嫌違反空氣污染防制法被桃檢起訴。（桃園市政府提供）

劉姓老翁經營織布、不織布合成作業工廠，涉嫌違反空氣污染防制法被桃檢起訴。（桃園市政府提供）

2024/05/17 14:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕72歲劉姓老翁在桃園市龜山區經營織布、不織布合成作業工廠，卻未取得許可而在製程中使用聚氯基甲酸酯樹酯等原料，數度被桃園市政府環保局查獲並勒令停工，劉姓老翁不配合，去年9月8日、今年1月8日，又2度被查獲持續作業，桃園地檢署今天（17日）偵結，已因劉姓老翁的工廠涉嫌違反空氣污染防制法案件提起公訴。

檢方調查，劉姓老翁合成織布、不織布的製程中，使用聚氯基甲酸酯樹酯等原料，應向主管機管申請取得工廠登記證、固定污染源操作許可證後，才能進行操作，但劉姓老翁明知自己未經許可，持續經營工廠，2015年間2度被桃園市政府環保局查獲而裁罰10萬元並勒令停工；之後劉姓老翁未配合停工，又於2021年到2022年間4度被查獲而被判刑6月。

劉姓老翁不知悔改，始終不配合停工，持續經營工廠，去年與今年又2度被桃園市政府環保局查獲他操作工廠內的塗布機與烘箱而被函送法辦，桃園地檢署今天偵結，已依違反空氣污染防制法案件起訴劉姓老翁擔任代表人的工廠，而劉姓老翁於判刑6月後的5年內，再犯有期徒刑以上的罪行，為累犯，已建請法官加重其刑。

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