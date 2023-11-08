明揚大火4殉職勇消入祀忠烈祠 家屬：盼憾事別再發生

縣長周春米安慰家屬。（記者葉永騫攝）

2023/11/08 10:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚大火4名殉職勇消烈士入祀典禮，今天（8日）上午在屏東縣忠烈祠舉行。由縣長周春米主祭，副縣長黃國榮、縣府各單位主管、警、消、軍方首長到場陪祭，場面莊嚴隆重，周春米也一一向家屬致意及安慰家屬，賴俊儒的父親表示，感謝政府肯定兒子的英勇事蹟，希望未來不要再發生憾事。

屏東縣政府今天舉行賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰4名烈士入祀忠烈祠儀式，4位烈士於明揚國際公司大火中，冒險犯難，深入火場，與死神搏鬥。因突然劇烈爆炸，犧牲殉職，4位消防烈士忠烈精神，日月可昭，入祀忠烈祠永為後世景仰，典禮後，周春米一一向到場的烈士遺族及家屬代表獻上白玫瑰表達慰問之意。

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周春米表示，今日舉辦因公殉職的消防局4位小隊長辦理入祀典禮，代表縣府及縣民為此次大火殉職捐軀烈士表達敬悼，讓其英勇忠烈事蹟得以永流傳頌，也盼望這樣的事情不再發生。

賴俊儒的父親說，兒子的英勇事蹟受到政府肯定，家屬代表謝謝縣府的關照，相關的調查由司法機關專業人士去做，他沒有意見，如果工廠違法違規，就依現有法令甚至加強懲罰，免得以後類似事情再發生，這是很不應該的意外，因為超標違規放置危險物品。

家屬向烈士們獻花。（記者葉永騫攝）

明揚大火4位殉職勇消小隊長入祀忠烈祠。（記者葉永騫攝）

明揚大火4位殉職勇消小隊長入祀忠烈祠。（記者葉永騫攝）

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