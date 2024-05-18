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驚悚水井嬰屍案情曝光！生母生下來不想要 親父殘忍丟浴缸溺斃棄屍

男嬰屍體遭丟入石岡一處水井長達半年。（警方提供）

男嬰屍體遭丟入石岡一處水井長達半年。（警方提供）

2024/05/18 12:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市石岡區傳出水井嬰屍命案，30歲謝姓男子與30歲柯姓女友在東勢區同居，兩人經濟困窘。去年柯女在東勢租屋處產下男嬰，男嬰甫出生就死亡，謝男今年1月向警方自首，全案依故意殺人及遺棄罪移送偵辦。檢警調查發現，柯女不願留下男嬰，謝男竟讓啼哭的男嬰沉入浴缸溺死，檢察官聲請羈押兩人獲准並提起公訴，將交由國民法官法庭審判。

謝男子與原住民柯姓女友在東勢區同居，去年女友懷孕後，兩人多次爭執，因此分居，謝男獨自在石岡鄉間租屋，去年5月26日深夜柯女在東勢區租屋處產下男嬰，男嬰甫出生就死亡，謝嫌將嬰屍裝入黑色塑膠袋後再丟入租屋處後方的一口水井，半年後才向警方自首。

檢警調查，謝男、柯女是大學班對，柯女前年8月到婦產科檢查發現懷孕，和謝男討論後打算做引產手術，前年11月再就醫，但胎兒已滿13週。後來柯女並未墮胎，持續挺孕肚上班。

去年5月26日柯女在東勢區租屋處臨盆前，告知謝男到東勢租屋處協助，不料竟沒就醫生產，而是由謝男直接替女友接生，順利在浴室產下1名健康的男嬰。柯女產後表示不願留下男嬰，謝男竟將浴缸注滿水將啼哭的男嬰放入浴缸，活活沉入水中溺斃。

謝男將嬰屍連同胎盤等裝入黑色垃圾袋拿回自己租屋處，先暫放神明廳下方，隔天將整袋遺體丟棄後方的水井中，長達半年之久；可怕的是，這口水井目前是農業灌溉使用，地主不知井內被遺棄嬰屍，持續引水澆灌香蕉跟菜園。

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