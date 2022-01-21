32年古井童屍案解謎！狠父殺害弱智兒丟古井 過10年追訴期不起訴

新竹地檢署偵破32年前古井童屍案、狠心父親將弱智兒殺害後丟下古井、但過10年追訴期、檢方只能不起訴處份宣告偵察終結。圖為檢方調閱的空照圖等物證。（記者洪美秀翻攝）

2022/01/21 15:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地檢署今天宣佈偵結32年前的古井童屍案，除查獲兇手就是童屍的雙親，也透過抽絲剝繭，讓兇手坦承32年前殺害弱智兒後再把兒子丟入新竹老家埔頂路一處古井的經過，雖然此案涉及過失致死和遺棄屍體等罪嫌，但因已過10年追訴期，檢方最後只能做出不起訴處份，但終讓沉冤已久的懸案獲偵結。

新竹地檢署指出，1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋的古井內，發現1名年約10來歲全身赤裸男童屍體。童屍呈俯臥狀，已開始腐爛長蛆，且右腳跟以淺綠色塑膠錬綁著1對不銹鋼啞鈴、重各4公斤，經查男童身高137公分，檢方相驗研判死亡時間約1星期，多處挫傷，研判是遭勒頸窒息而死，由於當時未能抓到兇手，也無人認屍，遂成懸案。

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有民眾宣稱這起古井童屍案死者是其侄子，並控是其哥哥殺害，新竹地檢署依據這條線索，指揮新竹市警局對古井童屍案重啟調查，警方從堆積如山的老舊卷宗裡仔細過濾發現，一名高姓男子曾在2010年3月前往竹市警局第二分局埔頂派出所報案，聲稱是他哥哥失手殺了14歲的兒子，然後棄屍古井，原因是哥哥曾在一次酒醉後吐露真相。

由於高男後來轉往中國經商，去年低調返台，檢方也指揮警方追查高男到案說明，高男辯稱因兒子從小智能不足，又有自虐等精神上問題，常常走失，夫妻當時在新北市土城區做生意，無暇照顧時會以鍊子鍊住兒子的脖子，後來回家後發現兒子被鍊子纏繞頸部氣絕，才將屍體載回老家的古井丟棄，事後再宣稱兒子走失，並拿到地院的死亡宣告。

據了解，此古井童屍懸案已過追訴時效，且童屍後來被依無名屍處理，原本埋在清大後山金山段的校區公墓，後又遷葬到大坪頂，但都已無名屍結案，檢方為慎重起見，比對大坪頂中的無名屍骨骸，雖因年代久遠，且與被告高男夫妻兩人的DNA不符，不過檢方仍依據高男夫妻的供詞及相關物證，認定古井童屍案男童身分就是高男的兒子，依涉及過失致死、遺棄屍體等罪嫌送辦，但因已過刑法規定10年追訴期，檢方只能予不起訴處分，並宣告32年的懸案偵查終結。

新竹地檢署偵破32年前古井童屍案、狠心父親將弱智兒殺害後丟下古井、但過10年追訴期、檢方只能不起訴處份宣告偵察終結。圖為檢方找到的無名屍骨骸進行比對。（記者洪美秀翻攝）

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