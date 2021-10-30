獨家》古井童屍懸案32年解謎 竟是生父棄屍

有男子曾在2010年3月前往竹市警局第二分局埔頂派出所報案，聲稱知道古井童屍的身分，近日檢方追查後，終於解開了這沉寂了32年的棄屍案。（記者蔡彰盛攝）

2021/10/30 23:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台灣治安史上最受矚目的懸案之一、新竹學童陸正綁票案，1987年案發迄今陸正遺體始終未被尋獲，2年後竹市埔頂路一處古井發現男童遭勒斃棄屍，有監察委員與辯護律師認為可能就是陸正，聲稱被判死刑定讞的主謀邱和順含冤，沒想到在事隔多年後，檢警重啟調查，居然意外查出古井童屍身分，且棄屍古井的嫌犯，竟是男童的生父高男！也終於解開長達32年的謎冤！

1987年12月21日下午，9歲的國小學童陸正從補習班下課後，被邱和順等人強押上車，邱和順在車上拿刀刺死陸正後將屍體裝入袋中，向家屬勒贖5百萬元，事後邱和順命鄧運振、余志祥處理屍體，鄧、余乃將陸正屍體載至苗栗縣竹南鎮崎頂海邊丟入海中。案發後邱和順等人陸續落網，然而陸正的屍體一直未被尋獲。

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1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋的古井內，發現1名年約10來歲全身赤裸男童屍體。童屍呈俯臥狀，已開始腐爛長蛆，且右腳跟以淺綠色塑膠錬綁著1對不銹鋼啞鈴、重各4公斤，經查男童身高137公分，檢方相驗研判死亡時間約1星期，多處挫傷，研判是遭勒頸窒息而死。

當時各界懷疑童屍可能是陸正，但陸正的父母看了警方提供的屍體照片，一口咬定無論是身形、樣貌，古井童屍絕對不是陸正，而當時檢警苦無其他破案線索，古井童屍案遂沉寂多年，成為懸案。

去年6月監委高涌誠指邱和順含冤，強調蔡總統應特赦解套，並認為古井童屍可能就是陸正，要法務部查明真相，事後法務部將此案函轉高檢署，要求儘速查明。

新竹地檢署檢察官沈郁智接獲本案，指揮新竹市警局對古井童屍案重啟調查，警方從堆積如山的老舊卷宗裡一一仔細過濾，沒想到竟然意外發現，一名男子曾在2010年3月前往竹市警局第二分局埔頂派出所報案，聲稱是他哥哥高男失手殺了14歲的兒子，然後棄屍古井，哥哥曾在一次酒醉後吐露真相。據了解，當時警方得知報案男子因為與哥哥爭家產發生衝突，才會舉報此事，而檢警發現高男人在中國，無法通知到案說明，時間一久，案件又無疾而終。

直到日前細心的警方一查，意外發現高男夫妻竟然已低調返台，火速前往中部找到夫妻，警方一句「事隔這麼久了，說出來會比較舒坦吧？」兩夫妻遂坦承，兒子從小智能不足，又有自虐等精神上問題，常常走失，夫妻當時在新北市土城區做生意，無暇照顧時，會以鍊子鍊住兒子的脖子，當時就是回家後發現兒子被鍊子纏繞頸部氣絕，才將屍體載回高男從小生長的新竹市埔頂地區一處古井丟棄。事後夫妻向警方報案聲稱孩子走失，更拿到地院的死亡宣告。

據了解，本案早已過了追訴時效，至於童屍則被依無名屍處理，原本埋在竹市第一公墓，後來因遷墓緣故，上萬具骨骸零散，使得採檢DNA作親子鑑定的難度相當高。全案由新竹地檢署偵辦當中。

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