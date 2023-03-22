從電動車換軌鑑識科學 博士調查官研發全球首款毒品廣篩劑

調查局鑑識科學處調查官顏堯德研發出全球首毒品廣篩劑。（記者錢利忠攝）

2023/03/22 20:24

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕頂著台大化學所博士光環的顏堯德，10幾年前在特斯拉還沒誕生時就投入電動車電池的研發，因緣際會下轉軌人生，考上調查官，在鑑識科學處服務，日前研發出全球首款毒品廣篩劑，22日在法務部公開發表。調查局長王俊力表示，試劑將提供給局內同仁與海關使用，落實邊境防堵與強化檢驗兩大目標。

台灣很久以前就進行電動車研發，在特斯拉還沒成立的時候，顏堯德頂著博士光環進入業界，鑽研電動車電池，而後因緣際會報考調查官合格，成為公家體系的一員，因其有化學背景，被延攬至鑑識科學處服務。日前研發出全球唯一一款廣篩型毒品試劑，可驗出市面上9成5的毒品，22日於法務部發表。

請繼續往下閱讀...

顏堯德指出，鑑識科學處極整合先前開發的專利奈米感測材料，融入傳統化學呈色試劑，並輔以陣列設計提高檢驗準確度，開發出「廣篩型毒品快篩試劑組」，可同時檢測海洛因、甲基安非他命、古柯鹼、愷他命、一粒眠/FM2、卡西酮類毒品及苯丙酮先驅原料等常見毒品，有效強化毒品檢驗能力，提供各外勤單位、關務署及我國邦交國等，以提高查緝單位毒品檢驗能力，落實跨國共同打擊毒品犯罪，增強我國外交實力。

顏堯德分析，國內毒品查緝機關不易取得最新科技資源與設備，主要原因有二，第一、查緝器具的研究開發受限於概念或理論性的學術慣性，常發展出操作複雜的方法，較不適用於現場檢驗；第二、毒品檢驗試劑市場規模狹隘，研發成本難以回收，致使公、私部門在技術研發與量產的意願低落。調查局2019年起藉由科技發展研究，導入最新奈米科技於毒品鑑識中，迄今已研發包括卡西酮類、苯二氮平類安眠藥（即一粒眠與FM2）及合成類大麻毒品等奈米快篩試劑組，提供國內各查緝單位使用，本次再度研發出全國首款毒品廣篩劑，將申請專利。

法務部政務次長陳明堂指出，為精進國內毒品防制與緝毒作為，滅絕毒品危害，行政院自2017年推出「新世代反毒策略」行動綱領，以跨部會、地方、領域之作戰方式，斷絕物流、人流及金流，並強化校園藥頭查緝及再犯預防機制，全力達成「溯毒、追人、斷金流」戰略，推動以「緝毒、驗毒、戒毒、識毒及綜合規劃」五大核心方向，澈底打擊毒品犯罪。

王俊力表示，毒檢國內合作部分，2020年11月6日與關務署簽署「財政部關務署與法務部調查局毒品查緝業務合作備忘錄」，除加強國際毒品走私資訊雙邊共享，協定新興毒品送鑑機制外，調查局更支援關務署毒品快速篩驗的相關技術與試劑，以落實執行「截毒於關口」與「邊境防堵」的防毒策略。

王俊力指出，國際司法合作部分，2019年6月13日由當時的局長呂文忠代表我國與諾魯共和國司法暨邊境管制部，簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，強化雙邊毒品打擊，阻絕毒品於境外，實踐「拔根斷源、阻絕供給」目標；另於2019年8月7日由法務部長蔡清祥與諾魯共和國司法及國境管理部長亞定（Hon.David Adeang），共同簽署兩國「刑事司法互助條約」，深化兩國司法合作關係。

王俊力強調，調查局2020年9月及10月分別致贈毒品快篩試劑組供南太平洋諾魯、吐瓦魯、帛琉、馬紹爾及中南美洲巴拉圭、宏都拉斯、瓜地馬拉及尼加拉瓜等8個邦交國，以及泰國、越南、印尼、馬來西亞及菲律賓等5個東南亞友邦國家；調查局駐泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸及印度等7國法務秘書亦親送試劑予當地緝毒機關。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

調查局長王俊力表示，與友邦分享毒品篩劑，落實跨國共同打擊毒品犯罪，增強我國外交實力。（記者錢利忠攝）

法務部政務次長陳明堂指出，行政院推出「新世代反毒策略」行動綱領打擊毒品。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法