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    首頁　>　社會

    家暴男拒輔導被訴 因疫情停課判無罪

    梁男未上課涉違反保護令起訴，被高雄高分院判無罪。

    梁男未上課涉違反保護令起訴，被高雄高分院判無罪。

    2023/03/20 07:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市梁姓男子涉嫌家暴，經法院核發保護令後，他卻未依規定上輔導課，被依違反家庭暴力防治法起訴，高等法院高雄高分院調查，他僅因1次未接獲上課電話，其餘均因武漢肺炎疫情停課，判決無罪定讞。

    檢方指出，梁男因對其妻家暴，經地方法院於2021年3月15日核發保護令後，他應在同年7月16日完成「處遇計畫」，包括認知教育輔導12週，每週1次至少1.5小時，但保護令有效期間屆滿，他卻未如期達成，因而涉嫌違反保護令罪嫌。

    梁嫌辯稱，沒有收到醫院因疫情停課的通知，也未接到電話要上課，否認犯行。

    高雄高分院調查，核發本件保護令後，衛生局公函通知梁應於2021年4月30日起至7月16日晚間，至醫院團體治療室上課，他並簽收獲悉。

    不過，自2021年5月19日至同年7月26日，衛生局因應中央流行疫情指揮中心宣布提升全國疫情警戒至第3級，乃暫停辦理處遇課程，而除同年7月1日致電梁，欲告知後續處遇相關事項，卻未聯繫上外，就未再另以電話或公文通知。

    由此可知，停辦期間至2021年7月26日，已逾處遇計畫課程執行之末日，衛生局又僅以電話聯絡，在未獲聯繫後，也未更以公文或其他方式通知，致使梁無法得知何時恢復上課，認為他主觀上沒有違反保護令犯意，維持無罪判決定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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