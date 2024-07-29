保全員威脅許宗力迅速落網 全因「炸彈貼圖」讓臉書快速回覆

警方將陳嫌送辦。（記者王冠仁攝）

2024/07/29 16:15

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲陳姓保全員因為不滿時事，在司法院的臉書上留言，揚言威脅大法官許宗力等人的人身安全，今天被警方循線逮到。據了解，此案是警方正式管道向臉書調取資料，因為陳男的威脅留言當中，其中一句有「Bomb」，還附上一個炸彈貼圖，具有恐怖攻擊的意味，因此臉書公司回覆相關資料的速度相當快，讓警方迅速掌握陳嫌身分，進一步在今天逮到人。

警方指出，憲法法庭在本月19日針對國會擴權案裁准相關法律在釋憲宣判前應暫停執行，陳姓保全員在20日就到臉書留言嗆聲。

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據了解，陳平時對於政治時事相當熱衷，他還創立了2個臉書帳號輪流使用、經常在網路上針對時事留言。他當天在家看到憲法法庭針對國會擴權案的相關新聞，一時氣憤難耐，隨即跑到司法院的臉書，用2個臉書帳號先後留下恐嚇言論。

一名熟悉科技偵查的警官指出，過去臉書起先針對相關犯罪帳號的資料都拒絕調閱，但隨著案件越來越多，近年來先後開放殺人、擄人勒贖、毒品、妨害電腦使用、違反組織犯罪、兒少、詐欺、竊盜、性犯罪、恐嚇等案類，供警方調閱相關資料。

不過，由於向臉書調閱資料的案件量龐大，因此臉書公司對於提供資料有「優先順序」，其中又以兒少與具有恐攻性質的恐嚇案，優先順序較高，會盡速提供執法機關相關資料。

此案中就是因為陳男的留言中有「Bomb」字眼，還附上一個炸彈貼圖，被認定成具有恐攻性質的恐嚇，因此臉書快速回覆相關資料給警方，陳也因此迅速落網。

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陳嫌的留言中有炸彈貼圖。（記者王冠仁翻攝）

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