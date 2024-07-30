藍營連2年提普發1萬卻批政府「買票」 林楚茵：精神錯亂？
〔記者陳政宇／台北報導〕針對全國稅收超徵，國民黨立委連續2年提案要求「普發現金1萬元」；藍委牛煦庭卻稱政府普發現金6000元是「選舉買票」，引發質疑。民進黨立委林楚茵今（30）日揭露，牛煦庭今年3月才參與提案連署，現在跳出來到底在罵誰，還是為了蹭聲量而精神錯亂？國民黨就是愛自打臉。
審計部昨公布民國112年度中央政府總決算審核報告，牛煦庭接受媒體訪問時質疑，政府連5年超徵稅收、甚至發放6000元現金，現在卻預告未來5年入不敷出，是否為選舉買票或準備敗家。國民黨立委張智倫則認為，政府不應將一般性經常預算編列為特別預算，這會讓財務變得不透明。
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對此，林楚茵透過臉書表示，當初簽連署說要加碼1萬元的就是牛煦庭，還有臉敢說選舉買票？事實是，國民黨才是到處喊加碼的敗家子。去年從國民黨團到國民黨立委紛紛喊加碼「普發1萬元」，現在的國民黨是假裝失憶還是惡意抹黑？
林楚茵說，更可笑的是，今年3月廖偉翔提出的「113年發現金特別條例」中，牛煦庭還是連署人之一，現在跳出來到底在罵誰？還是國民黨立委為了蹭聲量已經精神錯亂。國民黨立委是素質差還是說謊成性？小孩才做選擇，有選票的成年人可以不用做選擇，直接劣退素質差又愛說謊的國民黨立委，再次奉勸國民黨立委要好好認真做事情。
關於國家財政，林楚茵說明，去年是因為台灣產業受益於蔡政府的防疫作為，才能讓全民有機會能「共享經濟紅利」。除了發現金以外，政府還做了健保撥補、補貼公共運輸、減輕就學貸款等重要福利政策。
林楚茵強調，最重要的是，特別預算與總預算一樣，都須要依「公共債務法」及財政紀律法之規定，全數納入長期債務計算，受債務存量之限制。目前長期債務比是28.29%，遠低於公共債務法規定40.6%的債限。也遠低於2016年從國民黨政府手中接下的33.0%。