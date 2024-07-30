藍營連2年提普發1萬卻批政府「買票」 林楚茵：精神錯亂？

林楚茵直指，當初簽連署說要加碼1萬元的就是牛煦庭，還有臉敢說選舉買票？事實是，國民黨才是到處喊加碼的敗家子。（資料照）

2024/07/30 14:19

〔記者陳政宇／台北報導〕針對全國稅收超徵，國民黨立委連續2年提案要求「普發現金1萬元」；藍委牛煦庭卻稱政府普發現金6000元是「選舉買票」，引發質疑。民進黨立委林楚茵今（30）日揭露，牛煦庭今年3月才參與提案連署，現在跳出來到底在罵誰，還是為了蹭聲量而精神錯亂？國民黨就是愛自打臉。

審計部昨公布民國112年度中央政府總決算審核報告，牛煦庭接受媒體訪問時質疑，政府連5年超徵稅收、甚至發放6000元現金，現在卻預告未來5年入不敷出，是否為選舉買票或準備敗家。國民黨立委張智倫則認為，政府不應將一般性經常預算編列為特別預算，這會讓財務變得不透明。

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對此，林楚茵透過臉書表示，當初簽連署說要加碼1萬元的就是牛煦庭，還有臉敢說選舉買票？事實是，國民黨才是到處喊加碼的敗家子。去年從國民黨團到國民黨立委紛紛喊加碼「普發1萬元」，現在的國民黨是假裝失憶還是惡意抹黑？

林楚茵說，更可笑的是，今年3月廖偉翔提出的「113年發現金特別條例」中，牛煦庭還是連署人之一，現在跳出來到底在罵誰？還是國民黨立委為了蹭聲量已經精神錯亂。國民黨立委是素質差還是說謊成性？小孩才做選擇，有選票的成年人可以不用做選擇，直接劣退素質差又愛說謊的國民黨立委，再次奉勸國民黨立委要好好認真做事情。

關於國家財政，林楚茵說明，去年是因為台灣產業受益於蔡政府的防疫作為，才能讓全民有機會能「共享經濟紅利」。除了發現金以外，政府還做了健保撥補、補貼公共運輸、減輕就學貸款等重要福利政策。

林楚茵強調，最重要的是，特別預算與總預算一樣，都須要依「公共債務法」及財政紀律法之規定，全數納入長期債務計算，受債務存量之限制。目前長期債務比是28.29%，遠低於公共債務法規定40.6%的債限。也遠低於2016年從國民黨政府手中接下的33.0%。

國民黨立委今年3月提出「113年度強化經濟安全與社會穩定及稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，明定政府得依本條例規定發放全體國民現金1萬元。（圖由林楚茵辦公室提供）

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