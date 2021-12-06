家暴通報數明顯攀升 黃國昌：「違反保護令」量刑卻越來越輕

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴事件引起全國關注。（資料照）

2021/12/06 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日發生立委高嘉瑜、彰化毆妻虐子家暴案引發社會關注。對此，前立委黃國昌表示，他查閱資料後發現，近年來家暴案通報數有攀升趨勢，但「違反保護令罪」的案件僅處「拘役」，即使少數科處「徒刑」亦得易科罰金，且平均刑度有逐年下降趨勢，呼籲權責機關應正視檢討！

「最近躍上媒體版面的家暴事件，讓社會驚覺此問題的嚴重性。」黃國昌今（6日）晚在臉書表示，回顧過去幾年，家暴事件的通報數確實有明顯的攀升趨勢，依衛福部統計資料，由2015至2018年間的平均每年13萬餘件，上升至2019年的16萬件，2020年再上升至17萬8710件，「這個清楚的趨勢，並非單一個案，不僅讓人憂心，更值得正視」。

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黃國昌說，最近由於國會議員在親密關係中受暴的案件，看到不少人呼籲當出現家暴的危險時，應依《家庭暴力防治法》向法院聲請保護令，該呼籲是正確的，因為在「規範上」，透過保護令禁止加害人與被害人接觸，的確能使家暴被害人免於暴力、威脅的恐懼。

黃國昌指出，值得關切的是取得保護令後所產生保護的「實效性」，他瀏覽司法院所公佈「違反保護令罪」的判決後相當驚訝，因為在這個法定本刑為三年以下有期徒刑的案件類型中，出現大量僅處拘役20天至40天的量刑，「易科罰金後，也就是2萬元至4萬元的罰金」。

至於如此輕微的量刑是普遍現象嗎？黃國昌考察2015至2019年間，台灣地方法院在976個案件（限於單一被告、單一罪名）中，針對「違反保護令罪」的量刑，發現大多數案件僅處「拘役」，即使少數科處「徒刑」亦得易科罰金，且平均刑度有逐年下降趨勢。

黃國昌進一步指出，在合計拘役案件與徒刑案件後：對初犯被告為平均刑度為1.46月（約44日），折合罰金約4萬4千元；對累犯被告為平均刑度為2.32月（約70日），折合罰金約7萬元。

黃國昌直言，如此的量刑是否足以「抑制加害人違反保護令」？當「預防威嚇」的效果降低，如何保護被害人免於二次傷害？「這些問題，絕對值得權責機關正視檢討！」

黃國昌表示，他查閱資料後發現，近年來「違反保護令罪」的案件僅處「拘役」，即使少數科處「徒刑」亦得易科罰金，且平均刑度有逐年下降趨勢，呼籲權責機關應正視檢討。（資料照）

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