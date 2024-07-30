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彰化國中狼師13年染指8少女 重判23年4月

彰化戴姓數學老師在任教期間，至少對8名女學生伸出狼爪，彰化地方法院依妨害性自主共19罪判處23年4月有期徒刑。（民眾提供）

彰化戴姓數學老師在任教期間，至少對8名女學生伸出狼爪，彰化地方法院依妨害性自主共19罪判處23年4月有期徒刑。（民眾提供）

2024/07/30 14:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名戴姓國中數學男老師，於2003年至2016年任教期間，以協助矯正駝背、了解交友狀況、查看胸部發育等理由，藉機觸摸8名女學生胸部，甚至發生性關係，惡行直到去年才被踢爆，遭檢方依加重強制性交等罪起訴，並建請法院加重其刑，判決結果今日出爐，戴男依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、成年人故意對少年犯強制性交等共19罪，合併重判有期徒刑23年4月。

根據檢方調查，2003年到2016年間戴男（56歲）利用擔任國中導師，資優班數學導師及在住所開設補習家教班的機會，於學校陶藝教室或圖書館內強制猥褻女學生，不僅要求女學生拉開衣服讓他看胸部，不然就以「矯正駝背」按摩為由摸胸；他也利用家教時機，在自家房間、餐廳、廚房及走廊等多處對女學生強制性交，犯行大膽荒唐。

據了解，戴男是溪湖某國中明星老師，不過2017年被女學生舉發惡行，判刑2年入獄。去年傳出他有意再開補習班，有受害女學生不希望狼師再出來害人，於是上網爆料，呼籲受害者一起出面提告，對此溪湖鎮長何炳樺也幫忙開記者會，找律師為受害女學生討公道。

法官認為，戴男為人師表，不知善盡教育、照護學生責任，未能恪守師生分際、罔顧家長及學生對其尊重與信任，反圖滿足一己之性慾，對8名未成年少女多次犯下妨害性自主犯行，嚴重悖於師道倫常，枉為人師，戕害8名女學生身心健全成長，手段卑劣且犯罪情節嚴重。

法官審酌，戴男才因前案執行完畢出監後就私下接案授課、斟酌戴男所犯罪數反應出之人格性質及犯罪傾向、各次犯罪罪質、手法、過程等，19罪合併判處戴男有期徒刑23年4月。

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