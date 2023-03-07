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    首頁　>　社會

    國小校長採購涉綁標 助廠商賺138萬丟了工作

    詹姓國小前校長助特定廠商獲取138萬餘元不法利益，被判撤職確定。（資料照）

    詹姓國小前校長助特定廠商獲取138萬餘元不法利益，被判撤職確定。（資料照）

    2023/03/07 19:20

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名詹姓國小前校長在職時辦理一起教室修繕工程，被控透過特殊規格綁標，再放任無意投標的業者投標，助特定廠商獲取138萬餘元不法利益，涉犯貪污罪，被桃園地院判決有罪。懲戒法院一審判詹員撤職、停止任用一年，日前二審維持原判確定。

    判決指出，詹員負責規劃及綜理全校有關文書、財產、勞務、營繕及採購等業務，2013年間處理該校「102年度教室環境及設施修繕工程」採購案，尚未簽辦採購作業前，即同意廠商至學校進行場勘測量，並擬定工程採購案預算書等文件，再利用校長職權，指示不知情的總務人員，以廠商撰寫的預算書等文件簽辦爭取工程經費。

    詹員等到取得經費補助，再把採購設計監造案合約金額壓低在10萬元以內，以不經公告程序、免提供報價或企畫書的方式，以及利用特殊材料規格設備綁標，並放任其他無意投標公司圍標，助廠商順利得標施作，獲得不法利益138萬4231元。

    懲戒法院一審認定，詹員涉犯政府採購法及貪污治罪條例，違反公務員服務法第6條公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益等規定，判其撤職並停止任用1年。詹員不服，提起上訴，希望能改判休職以下處分。

    但二審指出，一審判決沒有違背法令情形，認事用法也無違誤，詹員請求改判較輕的休職以下處分，並無理由，評議後駁回其訴，全案確定。

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