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    首頁　>　社會

    男子約女網友卡拉OK歡唱 趁機強吻、猥褻判刑9月

    許姓男子邀女網友小翠（化名）到卡拉OK唱歌，被控刻意支開小翠的閨密外出買酒，再趁機強吻小翠、又摸她胸部、下體，被法院依強制猥褻罪判他9月徒刑。（記者林嘉東攝）　

    許姓男子邀女網友小翠（化名）到卡拉OK唱歌，被控刻意支開小翠的閨密外出買酒，再趁機強吻小翠、又摸她胸部、下體，被法院依強制猥褻罪判他9月徒刑。（記者林嘉東攝）　

    2023/01/03 14:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子邀女網友小翠（化名）到卡拉OK唱歌，被控刻意支開小翠的閨密外出買酒，再趁機強吻小翠、又摸她胸部、下體。基隆地院近日審結依強制猥褻罪判他9月徒刑。

    30多歲許姓男子透過交友網站，結識小他10歲女網友小翠（化名），去年1月間晚間相約到基隆市一家卡拉OK唱歌。

    由於2人是在網路上認識，頭一次見面，小翠未免碰面尷尬，另約了閨密小梅（化名）陪同。

    許男與小翠等3人邊唱歌邊喝酒，許男見啤酒喝完，提議小梅去買啤酒。

    小梅不疑有他外出買酒，小翠則繼續留在包廂內唱歌；未料，小梅一離開包廂，許男便趨前強吻小翠，還隔著衣服摸小翠胸部、下體，直到被小翠推開才罷手。

    小梅買酒回來，見小翠神色不對，不想再繼續唱歌，2人一離開包廂，小翠就向小梅哭訴遭許強吻、摸胸的經過。

    小翠就在小梅陪同下，向警方報案控訴，許男趁小梅外出買酒時，接連強吻她、又摸胸長達10多秒之久。檢方調查後，將許男涉犯強制猥褻罪起訴。

    法院審理時，許坦承有強吻、摸胸、與摸小翠下體。法院審理後，依強制猥褻罪合併判許9月徒刑。

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