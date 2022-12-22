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    摸鳥猥褻國小男童182罪 補教狼師這下慘了

    郭姓補習班老師涉嫌對男童摸鳥猥褻182次，今被高等法院判刑3年，還可上訴。（記者楊國文攝）

    郭姓補習班老師涉嫌對男童摸鳥猥褻182次，今被高等法院判刑3年，還可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/12/22 17:53

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣某補習班郭姓輔導老師，被控從2016年起長達1年多時間，在補習班內，以每週3次頻率，伸手強摸、玩弄11歲男童的生殖器玩弄，有一次甚至脫去他的褲子猥褻，高等法院痛批郭男認定郭男利用指導課業的機會，對男童強制猥褻，影響其身心健康和人格發展，共涉182個強制猥褻罪、每罪判刑7月，今合併判決應執行3年徒刑，還可上訴。

    檢警調查，郭姓男老師在2016年3月至2017年5月間，以每週3次的頻率，在補習班櫃台、茶水間、改作業處，伸入男童褲子內強摸其生殖器，有一次更誇張，竟是在茶水間直接脫去男童褲子猥褻得逞，共多達195次猥褻犯行。

    男童在受害1年多時間內，因郭男是老師，以致不敢對外張揚，直到國小畢業將上國中，才敢開口向父母要求更換補習班，才免於持續受害。後來，他升上高中時，在作業中披露此事，全案才曝光。

    郭男否認犯行，指稱當年和男童只是一般師生的互動，男童在國小5年級時，他確實輔導其功課，但6年級時即未負責輔導他的課業。辯護律師則主張，補習班人來人往，不可能沒有人發現此事，郭男應判無罪。

    法官訊問男童認為，他對幾年前的被害經過、細節，仍記憶清楚，且一再強調「至今還是會覺得不舒服，很噁心」，後來陳述說「已經講很多次，不想一直說了」等話，並在交互詰問過中表示要休息，此外，男童的母親也證稱，經學校老師告知後，她問過兒子，兒子表示不想提起此事，被追問後變得有點生氣，稱不想再回想此事。

    法官認為，雖然對郭男測謊，3個問題中，有2個出現說詞不實反應，1個無法判讀；但是從男童的反應、記憶被害過程及其母證稱兒子事後的反應，與一般遭性侵害被害人回憶當時情狀的反應相符。此外，男童與郭男並無怨隙，並無誣陷的動機，更不可能多年後才無端指控郭男，認定郭男犯行明確，以涉犯195個強制猥褻罪、每罪判7月徒刑，合併判應執行刑3年6月。郭男不服，上訴高等法院。

    高院審理後，支持一審判決見解，但依據郭男的出勤資料等資料認為，郭男於2016年3月1日至同月31日仍未到補習班任職，其涉嫌對當時男童強制猥褻犯行的時間應該是2016年4月至2017年5月才對，比一審認定的它罪時間少1個月，認定郭男觸犯182個強制猥褻罪，每罪判刑7月，今合併判決應執行3年徒刑，還可上訴。

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