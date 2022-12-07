國小柔術教練強吻女學童還襲臀 強制猥褻判刑1年半

基隆地院近日審結，認定王男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月。（記者吳昇儒攝）

2022/12/07 11:11

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆一名王姓柔術教練負責指導某國小的課後才藝課，去年4月9日晚間，上完才藝課後，王男把未滿10歲的女童留下來整理教具，卻趁女童轉身時對其襲臀。女童轉身大喊不喜歡這樣，王男竟強吻對方，並恐嚇她不准告訴別人，否則要打她，過程被學校監視器拍下。基隆地院近日審結，認定王男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月。

檢警調查，受創女童回家後，將此事告知父、母親，並前往派出所對王姓教練提出強制猥褻告訴；警方則通知王姓教練，到案說明。

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王男到案後否認犯行，並表示當時教室內共有兩個學生，一個是主動留下來幫忙的女童，另一名則是忘記拿東西，回來取物的學生；因為覺得女童很乖願意留下來幫忙，便給她兩顆糖果，女童開心之餘才回親自己一下，並沒有強吻她，更沒有伸手襲臀。

被害女童則指證歷歷向檢警表示，當時教練要自己留下來幫忙整理教具，結果從後方偷摸自己的屁股，有大聲跟他說：「我不喜歡這樣」，但一轉頭就被教練強吻，還被恐嚇不能告訴別人，不然就要打自己。

法官審理時，調閱學校內監視器及證人等說法，認定王男觸法，依觸犯對未滿十四歲少女犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6月。

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