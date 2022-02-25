他親摟傳播妹又摸私處 賠錢還差點坐牢

張男賠錢給小芳和解，台中地院判處張男徒刑7月，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2022/02/25 10:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子去年到一家KTV歡唱，打電話至經紀公司，指定要傳播小姐（俗稱傳播妹）小芳作陪，小芳乘坐張男身邊，張男幾杯黃湯下肚之後，對小芳上下其手，用手環抱、親吻背部，小芳多次撥開張男的手，警告張男不要再毛手毛腳，張男仍是持續為之，並企圖摸小芳的下體，小芳只好起身離開報警，台中地院審理時，他承認犯行，並賠償小芳（金額不詳），台中地院依強制猥褻罪判處有期徒刑7月，緩刑2年，免除牢獄之災。

判決書指出，張男去年3月29日凌晨3時20分許，在中市一家KTV喝酒唱歌消費，他透過經紀公司（俗稱傳播公司），指名傳播小姐小芳（化名）作陪，小芳乘坐在張男旁邊，張男酒後以手環抱、撫摸小芳胸部、親吻小芳背部多次，期間，小芳以手撥開張男，並向張男表示，不要再環抱、撫摸與親吻她，張男不理會而繼續為之，更企圖撫摸小芳下體，小芳起身離開報警。

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台中地院審理時，張男坦承犯行，他並賠償小芳（金額不詳），雙方和解，法官認為他為逞一時色慾，不知尊重小芳身體及性自主意願，對小芳實施強制猥褻行徑，導致小芳身心受創、惶惶不安，觸犯強制猥褻罪，但考量張男後終能承認犯行，態度尚可，已與被害人和解、履行賠償，已有所悔悟，判處徒刑7月，緩刑2年，可上訴。

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