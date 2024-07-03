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國防大學副教授涉詐領鐘點費5985元 檢方處分緩起訴

國防大學郭姓副教授詐領超時鐘點費共5985元，士檢考量他認罪並繳回全部犯罪所得，給予緩起訴機會。（資料照）

國防大學郭姓副教授詐領超時鐘點費共5985元，士檢考量他認罪並繳回全部犯罪所得，給予緩起訴機會。（資料照）

2024/07/03 09:36

〔記者溫于德／台北報導〕國防大學郭姓專任副教授明知他未超時授課7小時，仍要求不知情助教計入實授時數，讓他詐領鐘點費5985元。士林地檢署認郭犯的是刑法詐欺罪、非貪污罪，並考量他繳回全部犯罪所得等情，給予緩起訴機會。

郭姓副教授自前年8月1日受聘擔任國防大學專任副教授，每月基本授課時數為28小時，若當月有超課時數，每小時可領855元的鐘點費。

然郭明知自己去年9月6、11、13、18、20日，共5日未超時授課7小時，卻要不知情的助教幫他計入每月授課時數44小時中，並向國防大學陳報，讓他詐領5985元。

後來郭被檢舉，已返還全數不法款項，再遭憲兵指揮部士林憲兵隊依違反貪污罪移送法辦。

士檢偵結認為，移送雖指郭犯貪污治罪條例中公務員利用職務機會詐欺取財罪，然依貪污治罪條例的各項規定、最高法院的見解，可認郭謊報超課時數鐘點費的行為，並非以職務上機會貪污，而是基於他與國家間的薪資關係，利用行政機關員工的身份虛列名目而詐取不法所得。

簡言之，郭詐取財物的過程，並未利用職權，也就代表並未構成貪污治罪條例中公務員利用職務機會詐欺取財罪。

士檢最後認定郭犯的是刑法詐欺罪，並審酌郭坦承不諱、深表悔悟、無前科，也已繳回全部犯罪所得5985元，給予緩起訴1年的機會。

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