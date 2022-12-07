怪男隨機闖民宅摀女子口鼻 這下慘了

陳男隨機闖民宅摀住女子口鼻，被依侵入住宅、強制罪判刑5月定讞，另要賠償女子8萬元。（資料照）

2022/12/07 09:54

〔記者溫于德／台北報導〕24歲陳男前年隨機闖入民宅，見女子熟睡，用手摀住女子口鼻，幸女子被嚇醒後出腳踹人，陳男才趕緊逃離。台北地院刑庭依侵入住宅、強制罪判陳男得易科罰金之刑5月定讞；北院民庭近期再判陳男應賠償女子8萬元確定。

前年12月11日清晨6時許，陳男無故闖入北市一處住宅5樓，見女子與女友人熟睡，陳男一手捏住女子鼻子，另一手摀住女子嘴巴，見女子驚醒仍不鬆手，直到女子出腳踹人並質問「要做什麼？」加上女子與友人一同起身抓人，陳男才離開現場。

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法院審理時，女子還原當下情況稱，自己突然無法呼吸，一睜眼就看到陳男站在眼前，並用手摀住她的口鼻，害她無法起身，她用腳踹後才得以掙脫。

女子接著說，陳男面對質問都沒回答，只是一直看著她，她和友人一同上前抓人，陳男也反抓她的衣服，雙方僵持數秒後，陳男甩開逃跑，導致她臉部受傷。

刑事部分，一審認陳男只犯侵入住宅罪，判刑2月，得易科罰金6萬元；二審北院刑庭加碼認定陳男也犯強制罪，改判刑5月，得易科罰金15萬元定讞。民事部分，陳男被女子求償8萬元，陳男未到庭也沒提出書狀說明，北院民庭如數判准確定。

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