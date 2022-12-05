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    幼女夭折被嘲笑 夫妻押女逼爬100公尺到墳前磕頭

    郭姓女子不滿杜女嘲笑幼女夭折，半夜押人到幼女埋葬處磕頭道歉。（記者陳冠備攝）

    郭姓女子不滿杜女嘲笑幼女夭折，半夜押人到幼女埋葬處磕頭道歉。（記者陳冠備攝）

    2022/12/05 20:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化郭姓女子與杜姓女子發生嫌隙，事後杜女在社群軟體譏嘲郭女的幼女夭折，郭女遂心生報復，某日凌晨3點找來杜女談判，卻跟曾姓配偶、林女、邱女等人將杜女帶至幼女墳前，命令她跪地爬行100公尺到幼女墳前磕頭撞地道歉，不從就拿棍棒毆打，杜女為了保命照做，但事隔多日她在抖音看到其被害影片，憤而報警。彰化地院審理，將郭女等人依強制罪判處3月、4月及2月不等刑期。

    該案發生在2020年8月某日晚間11點，郭女（23歲）不滿杜女在社群軟體譏嘲幼女夭折，跟丈夫曾男（31 歲）、林女（23歲）及邱女（23歲）約杜女及陳姓、施姓友人至嘉義劉姓友人住處談判，眾人決定幫逝世的幼女討公道，隔日凌晨3點，從嘉義將杜女帶到彰化縣埔心鄉第五公墓的幼女埋葬處，命令杜女需爬行約100公尺到死者墳前道歉。

    郭女跟曾男要求杜女需撞地磕頭向其幼女道歉，遭杜女拒絕，郭女不滿，於是跟曾男抓住杜女的頭用力撞地磕頭，邱女則拿出棍棒毆打杜女，林女也在旁不斷叫囂，場面陷入混亂，直到經劉男等人勸阻才停止，但曾男仍不放過杜女，欲將她塞入後車廂懲罰，經杜女極力掙扎才作罷。

    事隔多日，杜女在抖音社群軟體發現被害過程影片，決定不再隱忍，去年6月向警方報案郭女等人涉嫌妨礙自由、恐嚇及傷害等罪，但其恐嚇及傷害已過告訴乃論追訴期，且郭女等人否認犯行，檢方予以不起訴。

    法官審理，郭女等人坦承犯案，違反強制罪行，審酌曾男曾將杜女塞入後車廂，犯行加重，判處徒刑4月，郭女3月，邱女跟林女各2月徒刑。

    不過大半夜，為何「墓仔埔也敢去」？據了解，埔心第五公墓為自然環保區，該葬區不立墳不設碑銘，死者埋葬處多植栽花草代替，家屬也會用裝飾品佈置，顯得溫馨可愛，使得外觀不像一般墓園，反而像公園成為特色。

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