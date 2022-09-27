大叔偷拍馬拉灣辣妹遭4男壓制 律師：公開場合影像應未觸法

馬拉灣傳出偷拍事件。（資料照，記者張軒哲攝）

2022/09/27 20:21

〔記者張軒哲／台中報導〕麗寶樂園馬拉灣24日下午傳出一名55歲范姓中年男子疑似在置物櫃區偷拍一名陳姓年輕辣妹，辣妹4名同行男友人上前質問范男，並加以壓制，其他遊客以為鬥毆報警。但在范男手機發現樂園多名女遊客影像，並無私處不雅照，但有拍到陳女走路影像，陳女堅持提起性騷擾防治法申訴。執業律師陳鶴儀指出，倘若僅是拍攝公開場合陳女走路影像，應尚未涉犯刑責。范男遭也可向4名強行架住壓制的男子提出強制罪告訴。

大甲警方今日指出，月眉所24日下午4點多接獲報案指馬拉灣有遊客打群架，但到場後，經現場了解張姓、李姓、石姓、李姓等4名20多歲年輕男子發現范男持手機偷拍陳姓女友人，詢問范男為何偷拍，范男不予理會，4名男子追問，范男直呼「沒有啦」，4名男子合力架住范男，范男一度被壓制在地，遊客趕緊報警。

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警方指出，將范男及被害人陳女帶回派出所，釐清手機拍攝內容。經檢視發現范男手機影像有拍到多名在樂園戲水女子，但並未涉不雅及妨害秘密，有拍到陳女走路影像，被害人陳女堅持提起性騷擾防治法申訴，目前將資料陳報中市府社會局調查。

台中市社會局指出，社會局會與警方、范男所屬公司調查性騷擾事件是否成立並列管。范男如不服，可以向社會局提出申訴，由社會局組成性騷擾再申訴調查小組進行調查。因范男在苗栗工作，警方會將案件轉給他苗栗的公司調查，再移給苗栗縣府社會處列管。

中市執業律師陳鶴儀表示，是否涉及刑法妨害秘密罪，要具備「無故以錄音、照相、錄影紀錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者」，亦即需拍攝、竊錄非公開活動或隱私部位才會涉及刑責，倘若僅是拍攝公開場合陳女走路影像，應尚未涉犯刑責。另是否涉及性騷擾防治法，需視該拍攝行為是否具有性意味，及被拍攝人主觀感受，做成詢問筆錄後，再經由性騷擾調查會議決議認定。

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