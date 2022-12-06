幼女夭折被嘲笑 押女爬行撞頭磕墳

私刑夫妻依強制罪判刑示意圖。（資料照）

2022/12/06 05:30

過程被PO抖音 被害杜女報案

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣杜姓女子在社群網站上，譏嘲郭姓女子的幼女夭折，引發郭女不滿，竟夥同丈夫及友人，強押杜女帶至其幼女墳前，命令她跪地爬行一百公尺，並在墳前磕頭道歉。彰化地院法官將郭女等人，依強制罪判二月到四月不等徒刑。

判決書指出，郭女（廿三歲）和杜女原本相識，杜女在社群軟體譏嘲郭女的幼女夭折，引發郭女不滿，前年八月間，郭女和跟丈夫曾男、友人林女及邱女，約杜女至嘉義劉姓友人住處談判。

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遭痛毆 險塞後車廂懲罰

在談判時，郭女等人不肯原諒杜女，決定幫逝世的幼女討公道，因此從嘉義將杜女強押帶到彰化縣埔心鄉第五公墓（郭女幼女埋葬處），命令杜女需爬行約一百公尺，到死者墳前道歉。此外，郭女跟曾男要求杜女需撞地磕頭，向其幼女道歉，遭杜女拒絕，郭女跟曾男抓住杜女的頭用力撞地磕頭，邱女則拿出棍棒毆打杜女，林女也在旁不斷叫囂，事後曾男仍不放過杜女，欲將她塞入後車廂懲罰，經杜女極力掙扎才作罷。

私刑夫妻依強制罪判刑

事隔多日，杜女在抖音社群軟體發現被害過程影片，決定不再隱忍，去年六月向警方報案，檢方將相關人等起訴。法官審理時，郭女等人坦承犯案，法官審酌曾男將杜女塞入後車廂，犯行加重，判曾男徒刑四月、郭女三月，邱女跟林女各二月。

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