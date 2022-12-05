順手牽羊偷選物店公仔 法官幫被害人加6倍懲罰小偷

國內有不少人收藏公仔，但因很燒錢，新竹就發生有男子趁機偷走選物販賣電機台上的公仔事件。圖與新聞無關。（記者黃美珠攝）

2022/12/05 14:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹葉姓男子今年3月間連續在新竹縣市4家選物販賣店，假裝玩夾娃娃機，趁趁機「順手牽羊」把放在選物機台上的鋼彈公仔、日版福音戰士一番賞公仔等玩家熱衷收藏、價值至少約8300元的7隻公仔「摸走」，他被依竊盜罪聲請簡易處刑，法官幫5名被害人加6倍討回損失，判葉男必須繳納5萬元罰金，可易服勞役。

新竹地院簡易判決指出，葉男先在今年3月17日晚上9點多，在順某選物販賣店偷走1隻價值2800元的鋼彈公仔。2天後的凌晨2點多，他又故技重施，在新竹市另1家選物販賣店假裝要玩夾娃娃機，實際上趁機偷走選物機台上的1隻日版福音戰士一番賞公仔，被害人損失約1200元。

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3月26日葉男「轉戰」新竹縣，一樣利用凌晨4點多犯案，這次他偷走1隻約2000元的一番賞最後賞公仔，3天後他的被害人成了竹北市內的店家，林姓男子被他偷走18號公仔和娜美公仔，損失約1300元，另外王姓男子則被偷走女帝公仔、雷玖公仔，2隻合計約1000元。

院方表示，被害店家不甘受損，調出監視器後紛紛報警，警方鎖定葉男涉案發動搜索，先後起獲多隻失竊的公仔也陸續發回失主，只剩下最貴的鋼彈公仔和一番賞最後賞公仔迄今下落不明，葉男聲稱已經被他丟棄。

公仔玩家「薰」說，國內年輕人有收藏公仔習慣的人不少，被葉男所「摸」走的有不少是收藏界的「夯」品，其中日版福音戰士一番賞公仔是不少6年級生熟悉的動漫，但是迄今仍持續有推出新的聯名活動，所以即便是時下的年輕人對其也不陌生。

他直言，因為收藏公仔需要一定的財力，一隻正版的公仔，小如手指少說都要1、2000元起跳，所以不難理解有人會想從選物販賣店偷走，只是不知道失竊的公仔實際大小和是否是正版，或是有獲得正版授權。

小小的公仔看起來很療癒，真正正版的收藏價也很驚人。（記者黃美珠攝）

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