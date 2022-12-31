不要命！警調攻堅製毒工廠 2毒販竟從3樓一躍而下

２名嫌犯為了逃避查緝，竟競相從三樓一躍而下。（記者吳政峰翻攝）

2022/12/31 12:14

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局台北市調處、桃園市調處、桃園蘆竹警分局5月間攻堅一個位於桃園蘆竹的製毒工廠，周姓與郭姓犯嫌為了逃避查緝，竟從3樓一躍而下，周嫌當場斷腿，動彈不得，郭嫌雖然落跑，但因肋骨斷裂，就醫被逮。桃園地檢署檢察官邱健盛認兩人與另名黎嫌觸犯毒品罪，日前提起公訴。

本案除了警調聯手合作，台北地檢署檢察官王貞元亦加入團隊辦案，共組專案小組，5月間盯上藏在桃園蘆竹一處3層樓透天民宅的愷他命製毒工廠，一星期後，檢警調認定時機成熟，為免毒品流入市面，大批人馬持搜索票攻堅現場，查扣愷他命毒品6.4733公斤、第四級毒品先驅原料N-Boc-NorKetamine （三級丁氧羰基去甲基愷他命）3.0145公斤、化工原料1百餘桶、攪拌設備、分液漏斗及抽氣幫浦等相關製毒器具。

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辦案人員先制伏一樓的黎嫌，位處二樓的周、郭二嫌透過監視器發現異狀，隨即逃竄至3樓並攀爬至隔鄰住家，發現無路可逃，竟相互推擠爭先自3樓跳下。周嫌因腿部挫傷動彈不得，被專案組逮捕，郭嫌雖逃離現場，惟胸部肋骨斷裂，強忍傷勢2週不得不就醫，但因假冒兄長身分而被識破，6月23日被緝捕歸案。

台北市調處副主任黃致信表示，黎嫌5月中旬利用疫情嚴峻期間，謊稱欲從事網路直播販賣海鮮，向透天厝房東承租該處，陸續將製毒原料及器具搬運至該民宅2樓，由周嫌及郭嫌藏身於2樓製毒，黎嫌則於1樓把風。

黃致信指出，黎嫌每日9時至18時刻意將該民宅1樓兩面鐵捲門打開，躺坐在沙發上看電視，營造「空城計」故弄玄虛，佯裝與一般民宅日常活動無異，以為可藉此逃過執法人員法眼，惟其不法活動早已遭鎖定。

專案組在監控初期尚難判斷該工廠製造何種毒品，直至5月26日夜間偵知黎嫌將製毒過程產生的廢液裝入塑膠桶，載運至桃園市中壢區青埔郊區傾倒，專案組伺機採集廢液送調查局鑑識科學處鑑定，確認含第三級毒品愷他命成分，即報請檢察官同意執行搜捕行動。

黃致信說，近2年來受疫情影響，國境人流及物流管制嚴格，導致毒品及製毒原料走私難度大增，毒品市場價格翻漲，不法分子為牟取暴利，不惜觸法，惟執法機關查緝毒品動能不受影響，專案組逮捕周嫌時發現其確診染疫，仍著防護衣全力執行勤務，終將製毒集團一舉擒獲。

現場查獲製毒工具。（記者吳政峰翻攝）

黎嫌假裝一般住戶，仍被盯上。（記者吳政峰翻攝）

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