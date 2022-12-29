男偕泰籍女友投宿摩鐵吸毒後暴斃 疑毒咖啡含PMA

41歲湯男昨帶25歲泰國籍女友前往中和區中正路某摩鐵，疑吸毒過量送醫不治，警方在現場查獲17包毒咖啡，今報驗湯男死因確為吸毒致死，研判毒咖啡包疑內含毒性較高的PMA成分。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/29 16:38

〔記者闕敬倫／新北報導〕41歲湯姓男子昨日帶25歲泰國籍女友前往中和區中正路某摩鐵，下午5時許疑吸毒過量，突向經理求助，警、消人員獲報到場協助送醫，湯男上救護車期間失去呼吸、心跳，到院急救宣告不治。警方在現場查獲17包毒咖啡，警詢後將湯男女友依毒品罪嫌送辦，今報驗死因確為吸毒致死，研判毒咖啡包疑內含毒性較高的PMA成分，毒品貨源有待溯源調查。

昨天下午5時許，中和中正路汽車旅館葛姓經理聽到207號房有呼救聲，就近查看發現湯男站在車庫，身體狀況有異，湯也直稱「身體不適」，請求去電通報119、110。 中和警消馳援現場，立即將湯男送上救護車載往醫院，沒想到途中突然失去呼吸、心跳，經部立雙和醫院緊急救治，依然宣告無效死亡。

請繼續往下閱讀...

警方調查，湯男上車前對答正常，他自稱與女友一同投宿摩鐵，鑑識人員後續在現場找到湯男女友及17包毒咖啡，其中有15包已拆封使用，2包仍未拆如新，隨後將泰女帶返釐清。

據了解，泰國女子「斐凡」（譯名）疑似與湯男一起在房內開毒趴，毒咖啡包可能含有過去土豪哥朱家龍事件中出現的PMA（甲氧基安非他命）毒品成分，屬安非他命類似物，毒性較「快樂丸」、「搖頭丸」內含的MDMA（亞甲二氧甲基苯丙胺）更大，屬中樞神經興奮劑及幻覺劑，施用後的不良作用嚴重時會導致死亡。

由於房內毒品罪證確鑿，檢方今進行司法相驗，確認湯男是吸毒身亡，全案詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢。

警方表示，將針對房內毒品向上追溯來源，進而緝查賣毒的相關涉案人員。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法