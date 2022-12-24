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    戲精上身？「真毒蟲假兄弟」2年被抓3把槍 落網哽咽：老大遺物

    陳姓男子兩年來被抓到三把槍，但問到槍枝來源他硬扯被「老大遺物」。（警方提供）

    陳姓男子兩年來被抓到三把槍，但問到槍枝來源他硬扯被「老大遺物」。（警方提供）

    2022/12/24 22:25

    〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓男子去年6月、今年7月先後被警方查獲涉嫌非法持有改造手槍、毒品，被判處6年多徒刑，竟踏上逃亡之路，23日被警方逮到，又搜出一把槍，兩年不到被查出3把槍，當警方詢問槍枝來源，他竟哽咽稱是某位遭槍殺的老大留給他的遺物，員警聽了翻白眼，因為陳男跟黑道沒有交情，只想把罪責推給死人，根本是「真毒蟲、假兄弟」，警方強調會繼續追查槍枝上游。

    50多歲的陳男以前做粗工，原本生活與人際關係都很正常，但染毒後變調，他在去年6月時被警方查出槍毒，但官司還沒結束，隔一年又被查到另一把槍，由於第一次犯槍毒案就判了6年多，如果加上第二案，恐怕要服刑10年多，之後陳男過著晝伏夜出的逃亡生活。

    由於陳男三天兩頭就換地方住，而且從來不用自己的手機與朋友聯絡，也不騎自己的機車，警方很難逮到他，不過摸清楚陳男的人際關係後，警方逐漸對他的行蹤有所掌握，並獲得南院核發的搜索票，為了保險起見，警方還等到陳男發布通緝以後，才開始行動。

    這次陳男投宿在一間廉價旅館，警方搜索時又搜出一把槍，這是兩年來陳男被查出三把改造有槍，警方認為他一定有穩定的供貨來源，但問到他槍枝時，他卻突然哽咽演出，稱三把槍都是老大的遺物，不過警方在逮捕陳男前，就已經調查過他的人際關係，陳男根本是「真毒蟲假兄弟」，不可能跟黑道有深的交情，在將他送到南檢歸案後，會繼續追查槍枝來源。

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