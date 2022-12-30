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    真心換絕情！販毒鴛鴦落網 她一肩扛、他全推給她

    毒鴛鴦販毒女一肩扛、男反全推給她，警方查獲大批毒品，破解女手機2人均移送。（民眾提供）

    毒鴛鴦販毒女一肩扛、男反全推給她，警方查獲大批毒品，破解女手機2人均移送。（民眾提供）

    2022/12/30 01:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市刑大追緝陳男、李女毒鴛鴦，李女先落網，還代男友扛下所有販毒罪責、發監執行，陳男四處逃竄，經警方追緝4月逮獲，落網後不知警方早已破解李女手機通訊，竟卸責給女友，警方還原毒鴛鴦通話紀錄，戳破陳男謊言，宣布偵破毒鴛鴦販毒案，在陳男身上及租處搜索時，查獲60.5公克大麻、安非他命共26包、毛重418.8公克，神仙水、一粒眠、K他命等大量毒品。

    刑大指出，今年8月間，高市刑大偵六隊掌握一對毒鴛鴦涉嫌販毒，申請搜索票赴陳男和李姓女友三民區住處，正巧陳男不在暫時逃過，警方逮獲李女，她代陳男攬下所有罪責，李女不久便因販毒案，遭法院判刑11年11月並發監執行。

    警方破解並還原李女手機和男友對話紀錄，後來陳男相繼落網，竟稱毒品是李女留下，販毒與男友無關，但警方早已還原李女手機對話紀錄；相反的，陳男到案後反撇清他與李女的關係，把販毒一事推給李女，甚至連身上被搜出的安非他命等證物，也推給李女留下。

    警方早已還原李女手機紀錄，掌握兩人採「男主外、女主內」的販毒分工方式，李女透過網路負責尋找買家，陳男外出進行交易毒品，刑大戳破他的謊言，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

    警方掌握陳男、李女一同販毒線索，不願供出男友也有一起販毒，警方見她言詞閃爍，疑似心虛未坦白供出實情，決定從查扣而手機裡，還原兩人對話紀錄，確認兩人一起販毒，全案朝違反毒品危害防制條例移送法辦。

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    毒鴛鴦販毒女一肩扛、男反全推給她，警方查獲大批毒品，破解女手機2人均移送。（民眾提供）

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