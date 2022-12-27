移工夥學生種大麻、賣毒咖啡包 緝毒犬當場聞出

今日保三總隊在刑事局召開破案記者會，除展示緝毒成果，也現場請三隻緝毒犬UMA（右）、MASS（左）、可樂，現場示範聞毒。（記者鄭景議攝）

2022/12/27 20:55

〔記者鄭景議／台北報導〕32歲梅姓越籍移工，夥同其餘越籍移工及男大生，不但在自己移工宿舍後方太平山區種大麻，還在自己經營的酒吧內販售毒咖啡包，警政署保安警察第三總隊連夜搜山搜出133株比人高的大麻，酒吧內的毒咖啡包也被警犬分隊以「緝毒犬」當場聞出，警方5至10月逮捕梅男等八人，依毒品罪嫌法辦。

警方今年5月接獲財政部關務署通報，攔截一批來自東南亞的空運郵包，該包裹以中空鐵管將大麻108公克夾藏其中，警方循線鎖定主嫌是在台北某科大的越籍阮姓男大生，當時還攔截另一件寄送中郵包查獲利用零食、東南亞米粉為菜底夾藏的598公克大麻花。

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警方持續溯源，七月份擴大破獲越南籍移工梅姓男子於台中市移工宿舍內栽種大麻花，警方搜出大麻花4740公克與菸絲9251公克，並從其住處搜出烘乾設備、封口機、分裝袋等物品，因宿舍後方就是太平山區，警方懷疑內有大麻田，結合各單位連夜擴大搜山，在一處隱蔽山坡地上，查獲133株比人高的大麻。

10月份在台南市永康區搜索一名越籍阮姓移工同夥所經營的酒吧時，保三總隊更派出警犬分隊以「緝毒犬」嗅聞，當場查獲在酒吧內販售的毒咖啡包，並逮捕購毒者2名越籍移工同夥。

今日保三總隊在刑事局召開破案記者會，除展示緝毒成果，也現場請3隻緝毒犬UMA、MASS、可樂，現場示範聞毒，3名緝毒犬都迅速將毒訓練包聞出，不僅外表可愛，緝毒能力更是一流。

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因宿舍後方就是太平山區，警方懷疑內有大麻田，結合各單位連夜擴大搜山，在一處隱蔽山坡地上，查獲133株比人高的大麻。 （記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

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