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    首頁　>　社會

    吃薑母鴨暖身沒叫酒喝 同車返家1人被法辦2人被開單

    賴姓男子因天冷約2位好友一起吃薑母鴨暖身，並沒有叫酒喝，賴男開車載2人回家未開大竹被警攔查，他被法辦同車2友被開單。（民眾提供）

    賴姓男子因天冷約2位好友一起吃薑母鴨暖身，並沒有叫酒喝，賴男開車載2人回家未開大竹被警攔查，他被法辦同車2友被開單。（民眾提供）

    2022/12/26 09:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕天冷和好友吃薑母鴨要注意了！高雄賴姓男子和2名好友一起吃薑母鴨暖身，雖然沒有飲用酒精飲料，但叫了「全酒」薑母鴨，不經意便喝了不少添加米酒的薑母鴨湯，賴男（50歲）自認沒飲酒，卻忽略了喝了含酒的湯，沒叫代駕自行開車載2名好友，被新興分局盤查酒測值0.44超標，依違反刑法公共危險罪送辦。

    賴男同行的陳姓（43歲）、黃姓（52歲）2名好友，因未勸阻賴男不得酒駕，警方同時開出罰單，可開罰6000至1萬5000元罰款，不過，3人均喊冤，並不知道沒喝酒，只吃薑母鴨需找代駕，甚至吃薑母鴨酒測值會超標。

    新興分局今指出，前金所巡邏警組於昨天凌晨巡經前金區中華三路與大同一路口時，見一輛自小客車於大馬路上行駛，因大燈並未開啟，警方於該車停等紅燈時予以盤查，過程中，發現駕駛面有酒容且身上散發酒氣，經酒測後，酒測值超過法定標準值。

    據了解，駕駛賴男（50歲）昨與友人陳男（43歲）、黃男（52歲）在左營區某餐廳吃全酒薑母鴨至凌晨1點多，期間雖未飲用酒精飲料，只喝了摻調理米酒的薑母鴨湯，竟然酒測值超標，員警聽後機會宣導，表示吃了有添加酒精類的料理後開車，也算酒駕，並已觸法。

    同時對同車未制止駕駛酒駕開出罰單，依道路交通管理處罰條例35條第8項之規定對同車2名乘客告發掣單，三人聽聞後表示定會記取教訓，以後進補飲用含酒類食物絕不會開車上路。

    警方提醒因近日氣溫驟降，民眾常會食用燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等添加酒精類之料理進補暖身，提醒民眾如有飲酒或食用含酒精的料理後，千萬別自行駕車，除了計程車以外，也可以善用指定駕駛或代駕等服務，以確保行車安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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