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    嘉義男酒駕不繳罰金 再度參選里長保證金被查扣

    行政執行署嘉義分署人員到趙男家中查訪。（嘉義分署提供）

    行政執行署嘉義分署人員到趙男家中查訪。（嘉義分署提供）

    2022/12/22 09:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕法務部行政執行署進行「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，嘉義分署清查專案執行酒駕案件，嘉義縣朴子市趙姓義務人曾參選里長，落選後酒駕罰鍰9萬元，但他不繳，今年趙男再次參選里長，執行人員得知，立即扣得趙男參選的選舉保證金5萬元抵繳。

    嘉義分署指出，趙男曾酒後騎乘他人機車，行駛在嘉義縣朴子市開元路，被警方查獲酒駕，且是5年內被二度查獲酒駕，被裁罰酒駕罰鍰9萬元。趙男被裁罰後，因不繳罰鍰，經嘉義區監理所移送強制執行。嘉義分署受理執行後，執行人員先通知趙男繳納，但他不予理會。

    因趙男名下沒有可供執行的財產，執行人員前往趙男住處現場執行，執行人員到場時趙男外出，住處自稱趙男兒子的男子稱，表示阿公曾是里長，家裡牆上還掛滿當選證書及熱心服務等牌匾，並表示父親因前次里長選舉失利，借酒澆愁，酒後騎車被查獲裁罰9萬元。

    趙男今年再次參選里長，明明有錢參選，卻不繳酒駕罰鍰，執行人員當場再次向趙男家人勸繳，但家人卻表示沒錢繳罰鍰，執行人員因此查扣趙男本次參選的選舉保證金5萬元抵繳，不足的4萬元將再調查義務人財產執行。

    嘉義分署表示，法務部行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件，嘉義分署針對酒駕違規案件，先後以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者付出代價。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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