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    台南公布酒駕累犯名單 今年累計106人

    南市公布第16批酒（毒）駕累犯名單相關資訊。（台南市交通局提供）

    南市公布第16批酒（毒）駕累犯名單相關資訊。（台南市交通局提供）

    2022/12/24 08:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市公布第16批酒（毒）駕累犯名單，這次有10名累犯違規人，都是10年內第2、3次違規酒駕被查獲，而今年南市累計已公布106人，「醉上道」的大有人在，市府仍將加強查締。

    南市交通局這次公布違規地點分別在東區1名、官田區1名、中西區1名、善化區1名、麻豆區1名、新營區2名、學甲區1名、歸仁區2名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

    交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實；另外不論車主是否知情，酒駕違規人所使用的車輛牌照依規定必須吊扣2年，等同於車輛在2年間都無法使用。

    交通事件裁決中心表示，酒駕新制吊扣車輛牌照2年，如有肇事致人重傷或死亡的情形時，更得沒入車輛，根據統計，自新法實施以來至今年12月21日，屬於南市管轄，應處吊扣汽機車牌照的案件計達4109件，交通局呼籲車主應善盡保管車輛的責任，避免將車輛交由不適合的駕駛人使用，以維護交通安全，同時也確保牌照使用的權利。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南市公布第16批酒（毒）駕累犯名單相關資訊。（台南市交通局提供）

    南市公布第16批酒（毒）駕累犯名單相關資訊。（台南市交通局提供）

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