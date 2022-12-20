高市酒毒駕拒繳罰單全國最多 執行署高雄分署：逾期3天就執行

行政執行署高雄分署執行「強力執行酒毒駕裁罰專案」，替國庫注入36萬餘元的進帳。（記者黃佳琳翻攝）

2022/12/20 13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市酒毒駕案件頻傳，目前累積超過6千件拒繳罰單，排名全國第一，行政執行署高雄分署與高市府交通局達成協議，未來只要罰單逾期，立即分案執行，最快3天就會有成效，呼籲民眾切勿以身試法、心存僥倖。

行政執行署今推動「強力執行酒毒駕裁罰專案」，高雄分署針對轄管的6千多件案件中，針對95件情節較嚴重者展開強力執法，共查封5部汽機車、53筆土地、5筆建物，限制出境14人次，替國庫注入36萬餘元的進帳。

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其中，謝姓男子今年3月6日騎乘機車並拒絕酒測，遭裁罰18萬元，他申請分期繳納，卻只繳了3萬元就落跑，執行官查出他名下除有位於三民區透天厝外，2018年時還買下一輛L牌名車，銀行裡還有高額利息所得，謝男接獲分署通知後擔心財產被扣押，立即繳清罰款餘額15萬元。

高雄分署指出，這次查封的動產及不動產，將再次限期通知義務人自動繳納或辦理分期，如逾期不繳，將在下個月起陸續進行鑑價、拍賣。

此外，針對酒毒駕的裁罰案件，高雄分署與高市府交通裁決中心成立聯繫窗口，逾期未繳則立即分案執行，最快3天就能見到成效，分署強調，強制執行酒毒駕罰鍰的目的，不在於要為國庫徵收多少錢，而是要貫徹法律，希望所有的民眾都「喝酒不開車、開車不喝酒」，除了保護自已的安全外，也要保障所有用路人的安全。

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