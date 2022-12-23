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    台南市圖新總館男廁有偷拍狼 男研究生被活逮

    台南市立圖書館永康新總館男生廁所傳出年輕男子遭偷拍，館方報警逮捕涉案偷拍男。（讀者提供）

    台南市立圖書館永康新總館男生廁所傳出年輕男子遭偷拍，館方報警逮捕涉案偷拍男。（讀者提供）

    2022/12/23 19:11

    〔記者劉婉君／台南報導〕一名年輕男子今（23）日上午在台南市立圖書館永康新總館上廁所時，隔壁間竟伸出手機偷拍，他大叫喝止。館方人員聽到報警，保全人員也立即到場處理。員警在偷拍男手機發現1張偷拍照片，以現行犯帶回警局偵訊。

    偷拍案發生在今天上午11點左右，18歲男子在市圖永康新總館4樓男廁上廁所時，突然發現有手機從隔壁間底部穿過來，他立即大叫「你為什麼偷拍？！」樓層清潔人員聽到，通報保全人員，保全人員不斷拍打涉案男子子的廁所門，偷拍男一度躲在裡面不敢出來，直到警方到場，將涉嫌偷拍的20多歲男研究生帶回警局。

    涉嫌偷拍的男研究生沒有前科，他向警方供稱是臨時起意，一時好奇才會犯案。警方依妨害秘密罪將嫌犯移送法辦。

    台南市立圖書館館方說，新總圖館舍面積大，館內及周邊除了設有監視器，保全人員每2個小時即會到各樓層巡視，還有館員會不定時走動巡視，一旦發現有可疑情況，會立即通報。各樓層的廁所也都有1名專責清潔人員，每2個小時例行清潔，如果有敲門未回應、廁間長時間關門等異常情形，也會主動回報館方。這次案件在得知後第一時間立即處理，同時也立刻加強廁所與各場域安全巡檢。

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