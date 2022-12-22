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    歲末尾牙季到來 苗警大數據分析加強「熱點」取締酒駕

    苗警為加強防制酒後駕車肇事發生，運用警政大數據分析，將在轄區易酒駕肇事時間、路段（口）等周邊道路，加強交通稽查。（圖由警方提供）

    苗警為加強防制酒後駕車肇事發生，運用警政大數據分析，將在轄區易酒駕肇事時間、路段（口）等周邊道路，加強交通稽查。（圖由警方提供）

    2022/12/22 14:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕歲末年終，又逢尾牙、元旦及農曆春節等節日，餐宴聚會喝酒頻率大増，苗警為加強防制酒後駕車肇事發生，運用警政大數據分析，將在轄區易酒駕肇事時間、路段（口）等周邊道路，加強交通稽查，並藉此宣導勿酒後駕車，保障民眾佳節平安。

    苗栗縣警察局統計，今年1月至11月，發生酒後駕車肇事計77件與較去年同期酒後駕車肇事110件，發生減少33件（減少30％），並發現每年1月至3月為酒駕高峰期，占全年度酒駕總件數約30％。

    因此，警方運用大數據分析轄內酒駕熱時、熱區，每日最易發生酒駕時段為晚間10點至12點、下午4點到6點次之、晚間8點到10點第三；熱區則有頭份市中央路、頭份市中華路及竹南鎮龍山路二段。

    警察局長陳武康表示，隨著農曆春節腳步接近，並配合年度加強重要節日安全維護工作，將持續加強取締酒駕，全力維護交通秩序，以確保人民生命與財產安全。

    此外，警察局交通隊也提醒，今年3月31日酒駕新法上路後，針對汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實；提高同車乘客連坐處分罰鍰等，呼籲酒後不開車。

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