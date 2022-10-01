汐止警9個月取締酒駕破240件 裁罰最高累計3169萬元

新北市汐止警分局與基隆監理站昨晚舉行聯合稽查，短短2小時，查獲17件噪音車、9件改裝車體違規、7件改裝排氣管機車、2件無照駕駛。（記者林嘉東翻攝）

2022/10/01 12:55

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局與基隆監理站昨晚（9月30日）舉行聯合稽查，短短2小時，查獲17件噪音車、9件改裝車體違規、7件改裝排氣管機車、2件無照駕駛；累計9個月下來已取締247件酒駕，依法規裁罰最高金額來算，處罰金額逾台幣3169萬元。

酒駕害人害己，新北市汐止警分局不定時、不定點在轄內執行聯合稽查，昨晚10時與基隆監理站，在汐止區新台五路二段執行聯合稽查，針對酒駕、噪音車、改裝排氣管及其他違規改裝車進行稽查。

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汐止警分局指出，防疫政策逐漸鬆綁加上選舉將近，許多餐敘、活動增加，民眾違規行為也開始增多，警方除維護治安外，取締酒駕、噪音車仍不鬆懈。

今天（10月1日）凌晨1時許，警方在路檢時，攔到一名開車男子有酒味。該名酒客表示，他餐敘結束後正要返家，經警方檢測酒精濃度達每公升0.38毫克；警訊後將該名駕駛移送法辦。

汐止警分局交通組長呂宗霖表示，警方對於酒駕、改裝噪音車的零容忍，除不定時規劃取締酒後駕車暨防制危險駕車勤務外，還針對易發生酒駕肇事、民眾易檢舉改裝噪音車的新台五路、大同路、中興路、樟樹一二路、康寧街等重要路段及地點，採機動式攔檢盤查違規車輛。

呂組長呼籲市民貪杯的後果，除了要面對高額的罰緩，連個人的交通工具都可能因酒駕而查扣，付出代價大。

呂組長進一步提醒，市民若有喝酒，應善用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，喝酒就請遠離方向盤或機車手把，以免傷人害己鑄下大錯而後悔莫及。

新北市汐止警分局與基隆監理站聯合稽查畫面。（記者林嘉東翻攝）

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