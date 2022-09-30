民權西路「酒駕犯之冠」 北市警明啟動酒駕大執法

台北市警察局於10月1日起，啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案，設立近百處路檢點，取締違規酒駕。（台北市交通警察大隊提供）

2022/09/30 18:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕疫情趨緩、時序入秋，聖誕節、尾牙、跨年等活動接踵而至，飲宴聚餐逐漸增加，民眾時常飲酒助興，台北市警察局明起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案，首日規劃擴大酒測勤務，設立近百處路檢點、動員400多名警力，針對易發生酒駕路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，以杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。

北市交通警察大隊統計今年1到8月取締酒後駕車違規路段，前10名依序為民權西路、林森北路、環河南路三段、新生北路一段、重慶北路四段、長安東路一段、萬大路、辛亥路二段、市民大道二段、環河北路三段等路段。

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交大表示，第4季將採取三階段防制酒駕作為「事前宣導、事中執法、事後溯源」，透過事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為；事中強力執法，針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度。

事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒之場所業者有無善盡防制酒駕責任，是否有勸阻或提供代駕服務，並運用第三方警政，督促提供飲酒業者應盡社會責任，協助代客叫車、代客駕駛服務。為貫徹「酒駕零容忍」政策，市警局運用大數據分析，在酒駕易發生路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查。

交大呼籲，酒駕違規處罰提高甚鉅，民眾切勿心存僥倖以身試法，酒後請以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，並要留意飲酒隔日之宿醉亦會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，以保障自身及他人安全。

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