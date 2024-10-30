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    強颱康芮襲台 太魯閣國家公園2捷克遊客未取得聯繫

    強颱康芮路徑圖。（擷取自中央氣象局網站）

    強颱康芮路徑圖。（擷取自中央氣象局網站）

    2024/10/30 23:56

    〔中央社〕強颱康芮挾強風豪雨，中央災害應變中心今晚表示，目前全國災情共26件、5人受傷，8縣市預防性疏散撤離4849人，但太魯閣國家公園有2名捷克籍遊客未聯絡上。

    中央災害應變中心晚間舉行第4次工作會報暨情資研判會議。國家災害防救科技中心表示，強颱康芮暴風圈已接觸台灣東南方海域，即將影響全台，須嚴防強風豪雨的影響。

    另外，受颱風外圍環流影響，蘭嶼已出現16級強陣風。

    消防署指出，目前全國颱風災情共計26件，以新竹市的11件最多；總計全國受傷人數有5人，分別在高雄、台東和花蓮。

    交通部也說，今晚起公路實施預警性封閉部分，包括有台23線7K~25K+100（豐南~北源）；台30線0K~5K+500（南安路段）；台20線93K~98K+700（勤和~復興）；台20臨105線0K~37K（梅山口~埡口）；台20線149K~199K（向陽~初來） 。

    海運方面，明天國際兩岸航線共4航線、30航次停航，國內航線7航線、109航次也全部停航。

    經濟部說，全台曾停電用戶數1155戶，已復電1074戶，修復中81戶（台東縣）。

    內政部指出，目前有8縣市進行預防性疏散撤離，包括新北市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，累計撤離人數共計4849人。入山入園未聯絡上有1件2人，為太魯閣國家公園2名捷克籍遊客，持續聯繫中。

    指揮官、內政部長劉世芳裁示，颱風暴風圈預計今晚觸陸，將帶來強風豪雨，請相關單位做好防颱工作；同時，盡速和太魯閣國家公園兩名捷克籍遊客取得聯繫。

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