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    首頁　>　社會

    超思負責人女兒吳諭非移送北檢複訊 戴墨鏡口罩不發一語

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）從日本回國接受調查，漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）從日本回國接受調查，漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    2024/10/31 06:13

    首次上稿 01:39
    更新時間 06:13

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦超思與亮采進口雞蛋案，追查發現，超思公司及其負責人秦語喬的女兒吳諭非，涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6922萬餘元，但9月第一波搜索約談行動時，吳諭非因長期居住日本未到案，檢調透過管道策動她到案，吳諭非昨主動搭機返國，松山機場入境，檢察官指揮調查官將她帶往台北處；今晨1點左右，調查官將她移送北檢複訊，面對媒體詢問，「有無哄抬價格？」吳諭非不發一語。

    此外，檢方估算超思及吳諭非涉詐欺畜產會犯罪所得約6922萬餘元，為保全犯罪所得追徵，日前已向法院聲請扣押超思公司、吳女等人的銀行帳戶共6922萬餘元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後予以追徵。

    檢調查出，超思涉高報進口雞蛋價格詐欺畜產會，另外，亮采在初期進口雞蛋時，亦涉虛報款項等情形，今年9月發動搜索、約談，吳女因長期居住在日本並未到案，檢調遂透過管道策動她到案，她昨主動搭機返國，自松山機場入境，檢察官隨即指揮調查官將她帶往台北處，今天凌晨1點左右許移送北檢複訊。

    此外，藍營立委質疑涉及圖利並告發，檢方將前農業部長陳吉仲、前畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人列為「貪污治罪條例」他字案被告，週一已約談3人到案說明，訊後均請回。

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）從日本回國接受調查，漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）從日本回國接受調查，漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非（戴墨鏡者）漏夜移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

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