女借住租處賴著不走 滯留近20小時判罪

史女借住友人租處，經通知要求搬家，卻拖拖拉拉，滯留未近20小時，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2024/10/30 22:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕史姓女子借住友人蕭女租處，後被要求搬家，她卻拖拖拉拉，直到管理員向她索取鑰匙始搬離，滯留租處近20小時，被高雄高分院依妨害自由罪，判處拘役15天定讞，得易科罰金。

判決書指出，2022年5月1日至3日間，被告史女曾借住友人蕭女位於行三民區鼎新路租處，取得房屋磁卡及鑰匙。5月3日，史女搬離後，又在10日向前往桃園的蕭女表示，欲借住該處，於是持磁卡及鑰匙搬入居住。

請繼續往下閱讀...

同月31日下午4點23分，蕭女以LINE告知史女要求遷出，她卻滯留屋內。蕭女於是向陳姓女管理員告知，陳女乃於隔天（6月1日）中午12點，向行經管理室史女取回磁卡及鑰匙後始搬家。

蕭女不滿史女行為，報請三民二分局處理，警方傳喚她到案說明後，依涉嫌妨害自由案，函送高雄地檢署偵查起訴，並被判處拘役15天，如易科罰金，以1000元折算1日，她不服上訴指出，因物品多並凌亂，需要時間整理，加上有情緒障礙等症狀，所以耽誤一些時間，不是不搬離。

高雄高分院調查，據兩造對話內容，史女確有拖延搬家的意思，加上她接獲通知至離去，有19小時37分時間，但屋內卻沒有任何收拾行李的情形，認定她所辯不足採信，駁回上訴並定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法