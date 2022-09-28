機車停等紅燈越線 酒駕累犯露餡

許男騎機車停等紅燈超越停止線，遭巡邏員警攔查，酒駕暗黑事跡遭起底。（警方提供）

2022/09/28 10:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕54歲許姓男子騎機車停等紅燈超越停止線，遭巡邏員警攔查，員警聞到他身上有酒味，經酒測酒測值達0.23，因許男已是3年內第2次酒駕，為酒駕累犯，除將面臨重罰，公路主管機關並將公布他的大名、照片及違法事實。

岡山警分局鳳雄派出所員警9月24日下午4點多，巡邏行經燕巢區公所前中民、中興路口，發現許男騎機車停等紅燈超越停止線，因此上前攔查，過程中員警發現許男身上有酒味，隨即進行酒測，結果酒測值達0.23MG/L，當場予以告發。

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警方針對許男停等紅燈超越停止線、酒後騎車等兩項交通違規，分別依道路交通管理處罰條例第53條第1項及第35條第1項第1款、第9項等規定製單舉發，分別處1800元以上、5400元以下罰鍰，及15000元以上、90000元以下罰鍰，並吊扣機車牌照2年及移置保管使用車輛；另查許男為3年內第2次酒駕，符合累犯規定。

岡山分局提醒，依道路交通管理處罰條例新制規定，酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，如10年內酒駕或拒絕酒測2次以上累犯者（從108年7月1日起算），公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

許男酒測值達0.23，已是3年內第2次酒駕。（警方提供）

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